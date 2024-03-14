«ياك العون 5» تنهي معاناة «عبدالرحمن» بعد 3 سنوات من الملاحقة القضائية

نجحت مبادرة «ياك العون 5» في إنهاء معاناة المواطن (عبدالرحمن - 59 عاماً) الملاحق قضائياً، بسبب قضية مالية مترتبة عليه منذ ثلاث سنوات، بمبلغ 1.7 مليون درهم.

وتولت لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي إدراج اسمه في كشف المشمولين في المبادرة، وسداد مبلغ القضية عنه بالكامل، بعد التسوية، حيث وصل المبلغ إلى 300 ألف درهم، نظراً إلى وضعه المعيشي.

وروى (عبدالرحمن)، قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أرغب في صيانة وتجديد مسكني بعد حصولي على منحة صيانة من إحدى الجهات الحكومية بمبلغ 200 ألف درهم»، مشيراً إلى أنه تواصل مع أحد المقاولين من جنسية دولة عربية لإنجاز الأعمال في البيت.

وأضاف: «بدأ المقاول بأعمال التجديد والتشييد، وأصبحت بيننا علاقة صداقة، وبعد فترة أصبح المقاول يشكي لي همومه، وأن عليه ديوناً والتزامات مالية لا يستطيع أن يفي بها».

وأفاد (عبدالرحمن)، بأن المقاول طلب منه أن يكتب له وصل أمانة بمبلغ 200 ألف درهم، ليقول للذين يطالبونه بالديون بأنه ينتظر أن يقبض المبلغ ليسدد جزءاً من ديونه.

وتابع (عبدالرحمن): «بعد أيام قليلة طلب مني المقاول أن أكتب له وصل أمانة جديداً بمبلغ مليون و500 ألف درهم، بالحجة نفسها، وفعلاً أعطيته وصلاً جديداً بالمبلغ الجديد، وكان ذلك كله بحسن نيّة وبحكم الصداقة بيننا»، مشيراً إلى أنه بحكم وصلَي الأمانة أصبح مديوناً للمقاول بمليون و700 ألف.

وقال: «بعد مرور عام على ذلك توفي المقاول، وأصبح ورثته يطلبونني بسداد مبلغ وصلَي الأمانة الذي لم أقبضه أصلاً»، لافتاً إلى أن الورثة فتحوا بلاغاً ضده منذ ثلاث سنوات بعد رفض تسديد المبلغ، حيث قبض عليه وسجن خمسة أيام، ومن ثم تم الإفراج عنه، بعد سداد مبلغ 150 ألف درهم.

وأضاف (عبدالرحمن): «لم أستطع سداد المبلغ المتبقي، كوني لدي أسرة مكونة من زوجة وستة أبناء، ومصدر دخلي الوحيد من المعونة الاجتماعية التي أحصل عليها والبالغة 9000 درهم شهرياً، كما أني مريض بالقولون والضغط والنقرس وأصبحت لا أستطيع حتى المشي».

وذكر أنه عندما علم بمبادرة «ياك العون»، التي تسهم في تفريج كرب المواطنين الغارمين، قدم طلب المساعدة في (محاكم الخير) التابعة لمحاكم دبي، وبعد فترة علم أنه تم إدراج اسمه ضمن مبادرة «ياك العون»، التي تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لافتاً إلى أنه تلقى أخيراً خبر تسوية القضية المالية المترتبة عليه من مبلغ مليون و700 ألف درهم إلى 300 ألف درهم.

وقدم (عبدالرحمن) الشكر إلى لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، كونها درست حالته وضمته إلى الأشخاص المشمولين في مبادرة «ياك العون»، مشيراً إلى أنها مبادرة مجتمعية وطنية، تسهم في تفريج كرب المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في شهر رمضان الفضيل.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بسداد مبلغ القضية المالية بالكامل، وإنهاء معاناته التي كانت تؤرقه.

يذكر أن مبادرة «ياك العون»، تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في موسمها الخامس، بهدف الإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً.

197 من الملاحَقين قضائياً

تستهدف مبادرة «ياك العون 5»، 197 مواطناً من الملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.