«تراحم الخيرية» تدعم «ياك العون 5» بمليوني درهم

تكفلت مؤسسة تراحم الخيرية بسداد مليوني درهم لمصلحة مبادرة «ياك العون 5»، حيث يكفي هذا التبرع للإفراج عن 11 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً من المستهدفين في المبادرة.

وتستهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الإفراج عن 197 مواطناً في دبي من المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً، ومترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم البالغة 20 مليون درهم، من أجل جمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 59 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، إن «قرار دعم مبادرة (ياك العون) في موسمها الخامس، دلالة على تلمس إدارة المؤسسة الحاجات المُلحة لأفراد المجتمع، خصوصاً في شهر رمضان الفضيل».

وأضاف أن «هذا الأمر يأتي انطلاقاً من حرص المؤسسة على المشاركة في دعم المبادرات المجتمعية الوطنية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني، لتحقق تطلعاتها نحو الدعم المجتمعي، في ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويترجم سياسة القيادة الرشيدة في العمل الخيري الإنساني».

وأشار تهلك إلى أن المؤسسة أرادت المشاركة في هذه المبادرة، لتكون جزءاً من هذا التكاتف الوطني المجتمعي، الذي يعد دوراً أساسياً للقطاع الخيري، ليكون جزءاً من المبادرات التي تخدم أفراد المجتمع، معتبراً أن هذه المبادرة فرصة للأفراد والمؤسسات لرد الجميل للوطن.

من جهته، أكد رئيس محكمة التنفيذ والمشرف على لجنة محاكم الخير في محاكم دبي، القاضي خالد عبيد المنصوري، على الإنجازات الإنسانية التي تتحقق بفضل مبادرة «ياك العون»، التي تأتي بالشراكة مع محاكم دبي و«الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لافتاً إلى أنها تجسّد التلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات، وتلعب دوراً بارزاً في بناء جسور الأمل وتعزيز التلاحم الاجتماعي في الدولة.

وأضاف المنصوري أن «المبادرة تسعى إلى بناء جسور الأمل، وتقديم المساعدة للمواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، بهدف تخفيف معاناتهم، وتمكينهم من إعادة الاندماج الاجتماعي والاقتصادي».

وقدّم المنصوري شكره للمساهمين في المبادرة، معبراً عن فخره وسعادته بالإنجازات الإنسانية التي تتحقق بفضل هذه المبادرة، ودورها في نشر قيم الرحمة والعطاء في شهر رمضان المبارك.

بدوره، تقدم رئيس مركز الأخبار والنشر في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، بالشكر إلى مؤسسة تراحم الخيرية على إسهاماتها الطيبة في هذه المبادرة المجتمعية الوطنية، التي تسهم في تفريج كرب مواطنين متعثرين مالياً، مؤكداً أن المبادرة بعمل الخير ليس غريباً على مؤسسة تراحم المشهود لها بالدعم اللامحدود للمبادرات المجتمعية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

وقال الدربي: «إن المبادرة لقيت تفاعلاً كبيراً من قِبل الأفراد والمؤسسات، منذ انطلاقها، خصوصاً أنها تستهدف المواطنين المتعثرين مالياً وتسعى إلى سداد القضايا المالية المترتبة عليهم، حتى يتم الإفراج عنهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، مبدياً سعادته بالتفاعل الكبير من قبل فاعلي الخير والمؤسسات العاملة بالدولة».

ودعا الدربي المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تقديم الدعم اللازم للمبادرة المجتمعية الوطنية.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت الموسم الخامس من المبادرة الإنسانية «ياك العون»، ضمن إطار مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق سراح المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً في دبي، قبل عيد الفطر المبارك.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.