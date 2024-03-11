«ياك العون 5» تســعـى للإفراج عــن 197 مواطناً من المتعـثرين مالياً خلال رمضان

أطلقت «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، المبادرة الإنسانية «ياك العون» في دورتها الخامسة، وتهدف إلى إطلاق سراح سجناء مواطنين في إمارة دبي متعثرين مالياً، تزامناً مع شهر رمضان المبارك.

وتعد «ياك العون» مبادرة مجتمعية وطنية رائدة، وتشمل في دورتها الجديدة 197 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، ويبلغ مجموع مديونياتهم 20 مليون درهم، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المشمولين بالمبادرة، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وأجرت «محاكم الخير» تسويات في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 59 مليوناً و302 ألف و169 درهماً، إلى 20 مليون درهم.

وقال مدير محاكم دبي، الدكتور سيف غانم السويدي: «يسرنا أن نطلق مبادرة (ياك العون) في موسمها الخامس بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع صحيفة (الإمارات اليوم)، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتتجسد في هذه المبادرة الإنسانية الرائدة قيم العدالة والتضامن والتكافل الاجتماعي، ويأتي هذا الموسم كنقطة تحول مهمة في رحلتنا المستمرة لتحقيق الخير والرفاهية لأفراد المجتمع».

وأضاف، أن «مبادرة (ياك العون) تعكس الرؤية القوية لبناء مجتمع أكثر إنسانية، حيث نسعى جاهدين لتوفير الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجاً، والمتضررة من الظروف الصعبة، بما في ذلك السجناء المتعثرون مالياً والملاحقون قضائياً في إمارة دبي، فهي ليست مجرد مبادرة إنسانية، بل هي تعبير حقيقي عن الأمل والتغيير، وتجسد التزامنا القوي بخدمة المجتمع، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ونحن على ثقة بأن الموسم الخامس للمبادرة سيكون فارقاً ومميزاً، حيث سيسهم بشكل فعال في تحقيق رؤيتنا المستقبلية لمجتمع أكثر إنسانية وعدالة، وسيعزز مكانة إمارة دبي كمركز رائد للعدالة والتضامن الاجتماعي».

إلى ذلك، أكد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، أن مبادرة «ياك العون» من المبادرات الإنسانية التي تخفف من معاناة الأشخاص الذين قادتهم ظروف الحياة إلى السجن، والتي على إثرها تسببت في حدوث أضرار مادية ومعنوية لذويهم، موضحاً أن هدف المبادرة الأسمى هو فتح باب أمل جديد لمن تعثرت ظروفهم لاستعادة حياتهم.

وقال: «من أهم سمات المجتمع الإماراتي التعاضد والتكافل في مختلف المحافل، وأن التعاون بين أفراد المجتمع قيمة راسخة»، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير المزيد من المبادرات الإنسانية، التي تستهدف سعادة كل أفراد المجتمع. وأكد ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة بتفاعل أصحاب الخير من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع المبادرة، ليتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من المواطنين المتعثرين في قضايا مالية.

وقال رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام، سعود الدربي، إن «المبادرة تأتي في سياق المبادرات الاجتماعية التي دأبت الصحيفة على تنفيذها منذ سنوات، وتلقى نجاحاً واسعاً عاماً بعد عام، وأن الصحيفة تبنت خلال السنوات الست الماضية مبادرة (ياك العون) في مواسمها الأربعة، بالتعاون مع (محاكم دبي)، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي».

وأوضح أن مبادرة «ياك العون» تستهدف المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، وحققت نجاحاً كبيراً في أعوامها السابقة، وتمكنت من سداد مديونية 409 مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، بمبلغ 65 مليوناً و54 ألفاً و630 درهماً.

وأضاف الدربي: «إن نجاح المبادرة جعلنا نتبناها للعام الخامس على التوالي»، لافتاً إلى أن مبادرة رمضان تستهدف 197 مواطناً من السجناء والملاحقين قضائياً بمبلغ 20 مليون درهم، وذلك عبر التعاون مع محاكم دبي، ممثلة في لجنة (محاكم الخير). وأعرب الدربي عن ثقته بتجاوب المتبرعين مع المبادرة من أجل إنجاحها.

وأكد الدربي أن «الإمارات اليوم» لها سجل حافل في المبادرات الإنسانية، إذ تبنت سابقاً، بالشراكة مع وزارة الداخلية، مبادرة «صندوق الفرج»، التي خففت عن المئات من نزلاء المؤسسات العقابية المعسرين على مستوى الدولة، وأدخلت الفرحة إلى قلوب أسرهم، وهذا الأمر حفز الصحيفة على المشاركة في مبادرة مماثلة مع دائرتين سبّاقتين في عمل الخير، هما «محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وأشار إلى أن «الإمارات اليوم» ستفتح قناة تواصل مباشر مع أصحاب الخير من خلال «الخط الساخن»، ثم توجه المتبرعين، وفق آلية دقيقة إلى شريكيها في المبادرة، «محاكم دبي»، و«إسلامية دبي»، معرباً عن أمله أن تمثل المبادرة للمشمولين بها بادرة أمل لبدء حياة جديدة، وتعيد الابتسامة إلى وجوه أطفالهم.

ودعا الدربي المؤسسات والأفراد إلى تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي بشكل أكبر، خصوصاً خلال شهر رمضان، الذي يترجم اللحمة الوطنية، والتكاتف في دعم المبادرات المجتمعية، التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

يشار إلى أن «محاكم دبي»، و«الإمارات اليوم»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وقّعت مذكرة تفاهم في عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، التي تسعى للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وأسهمت «ياك العون»، خلال المواسم الأربعة السابقة، في الإفراج عن 409 مواطنين من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي بمبلغ 65 مليوناً و54 ألفاً و630 درهماً.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.