«ياك العون4» تنهي معاناة «أبوحمدان» و«فاطمة» مع الملاحقة القضائية

نجحت «ياك العون4» في إنهاء معاناة المواطنين (أبوحمدان – 34 عاماً) و(فاطمة – 40 عاماً)، الملاحقين قضائياً منذ سنوات، في قضايا مالية مترتبة عليهما، بقيمة مليونين و900 ألف درهم، وتولت لجنة محاكم الخير في محاكم دبي عمل تسوية للمبلغ مع مصرف الهلال، وتخفيض قيمة الدين إلى 600 ألف درهم لكليهما.

وروى المواطن (أبوحمدان) قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه كان يعمل في إحدى الجهات الحكومية لمدة خمس سنوات، وحصل على قرض من مصرف الهلال بمليون و500 ألف درهم من أجل المسكن والظروف الحياتية التي يمر بها، وكانت حياته تسير بوتيرة طبيعية، وملتزماً بسداد أقساط القرض دون أي عائق، وتعرض لحادث، ما أدى إلى إصابته بمشكلات صحية في الظهر، ومكث في المستشفى لمدة شهر تحت الملاحظة الطبية، وكان يعيش على المسكنات القوية، لشدة الألم في ظهره، وخضع لعملية جراحية، وتركيب قطع معدنية في الظهر.

وأضاف أنه دخل في حالة نفسية سيئة، ما أدى إلى دخوله مستشفى الأمل، ولايزال يخضع للعلاج إلى هذا الوقت، وبسبب الحالة الصحية والنفسية التي ألمت به انقطع عن العمل لفترة، وفوجئ بإنهاء خدماته من العمل، بسبب التغيب والانقطاع عن العمل، وقبل أربع سنوات تم التعميم عليه، ورفع قضية ضده من أجل عدم سداد أقساط القرض، وأصبح مطالباً وملاحقاً قضائياً.

وقدم (أبوحمدان) الشكر إلى مصرف الهلال الذي وافق على تخفيض الدين إلى 300 ألف درهم، منوهاً بمبادرة «ياك العون»، كونها درست حالته وشملته في المبادرة، مؤكداً أنها مبادرة إنسانية تسهم في تفريج كرب المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً.

من جانبها، قالت المواطنة (فاطمة)، ضمن المشمولين في المبادرة، إنها كانت تعمل في إحدى الجهات الخاصة منذ 10 سنوات، وحصلت على قرض في عام 2014 من مصرف الهلال بقيمة 900 ألف درهم لمساعدة والدها على استكمال بناء البيت وشراء سيارة، وبعد فترة تعرضت لمشكلة صحية، ودخلت المستشفى، وخضعت لعمليات جراحية عدة، ما اضطرها إلى التغيب عن العمل فترات طويلة، وإنهاء خدماتها.

وأضافت أنها حالياً أكملت ثماني سنوات بلا عمل، ما أدى إلى التعميم عليها، ورفع المصرف قضية بسبب تخلفها عن سداد أقساط القرض، وأصبحت متعثرة مالياً، وملاحقة قضائياً، لافتة إلى أن زوجها هو المعيل الوحيد للأسرة، وحاول جاهداً سداد المبلغ، ولكن إمكاناته المالية حالت دون ذلك في ظل المستلزمات الحياتية المترتبة عليه.

وأشادت بمصرف الهلال ومحاكم دبي على تخفيض مبلغ الدين من 900 إلى 300 ألف درهم، مقدمة الشكر إلى القائمين على مبادرة «ياك العون»، وأصبحت من المشمولين في المبادرة المجتمعية التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني.

يذكر أن مبادرة «ياك العون4» تتبنّاها «الإمارات اليوم»، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في موسمها الرابع، بهدف الإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً والملاحَقين قضائياً.

وتستهدف المبادرة 140 مواطناً من الملاحَقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وتستهدف سداد مديونياتهم، البالغة 21 مليون درهم، لجمع شملهم مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.