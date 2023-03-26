«ياك العون4» تســعـى إلى الإفراج عــن 140 مواطــناً من المتعـــثرين مالــياً

أطلقت «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، المبادرة الإنسانية «ياك العون» في دورتها الرابعة، وتهدف المبادرة إلى إطلاق سراح سجناء مواطنين في إمارة دبي متعثرين مالياً، تزامناً مع فرحة رمضان، وهي مبادرة مجتمعية وطنية رائدة ضمن مبادرات الصحيفة خلال شهر رمضان.

وتشمل المبادرة في دورتها الجديدة 140 مواطناً من المتعثرين والملاحقين قضائياً، ويبلغ مجموع مديونياتهم 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً، وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المشمولين بالمبادرة، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

يشار إلى أن «محاكم الخير» تولت عمل تسوية في ملفات قضايا المشمولين في المبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في تخفيض حجم المديونيات من 69 مليوناً و558 ألفاً و787 درهماً، إلى 21 مليوناً و176 ألفاً و995 درهماً.

أهداف نبيلة

وقال مدير عام محاكم دبي، طارش المنصوري، إنه «يسرنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن نطلق مبادرة (ياك العون) في موسمها الرابع، بالتعاون مع (الإمارات اليوم)، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وذلك في إطار الجهود المستمرة للعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والمبادئ المشتركة، التي تبذل الجهود من أجل تحقيق الأهداف النبيلة التي تجمعنا في مد يد العون».

وأضاف: «إننا نعتز بهذه الشراكة لأنها تمثل إضافة مهمة لمحاكم دبي ومسيرتها في تعزيز مسيرة الخير والعطاء، وأن تصبح عنصراً فاعلاً ونموذجاً ومحطة من محطات العمل الإنساني التي تسهم في الإفراج عن السجناء المعسرين من المواطنين الملاحقين قضائياً، وتعزيز استقرارهم الأسري وصياغة مستقبلهم للأفضل».

وأكد المنصوري حرص محاكم دبي على المشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية، والسعي لتقديم الدعم لتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري، بما يضمن للمستهدفين بها تجاوز محنهم.

ظروف قهرية

إلى ذلك، قال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد أحمد الشيباني، إن «محاكم دبي» لديها الخبرة والقدرة على فرز مستحقي الدعم وفق شروط المبادرة، وترتيبهم حسب درجة الاحتياج، لضمان أن تذهب التبرعات إلى الأكثر حاجة، لافتاً إلى مراعاة ظروف السجين الأسرية.

وأشار إلى أن المبادرات الإنسانية تخفف من معاناة أشخاص ربما قادتهم ظروف قهرية إلى السجن، مؤكداً أن هناك أشخاصاً ربما لا يستحقون أكثر من التأديب أو التأنيب، لذا فإن المبادرة ستنهي معاناة من يستحقون المساعدة، وتفتح لهم باب أمل جديداً، لاستعادة حياتهم الطبيعية، وتفادي أخطاء الماضي.

وتابع أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان سباقاً حين استثمر في حياة النزلاء بإعفاء مجموعة حفظت القرآن الكريم خلال وجودها في السجن، وهي المنحة التي تبناها كثيرون بعده في الدولة وخارجها.

وأوضح أن «محاكم دبي» ستتولى تصنيف النزلاء حسب احتياجاتهم، فيما تتبنى الدائرة الجانب الخيري، تحت مظلة إعلامية شفافة وداعمة هي «الإمارات اليوم».

مبادرة وطنية

وأفادت رئيسة تحرير «الإمارات اليوم»، منى بوسمرة، بأن الصحيفة تبنت خلال الخمس سنوات الماضية مبادرة «ياك العون» في مواسمها الثلاثة، بالتعاون مع «محاكم دبي»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وتمكنت من سداد مديونية 243 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في إمارة دبي، بمبلغ 44 مليوناً و60 ألفاً و229 درهماً، وحالياً نطلق المبادرة الوطنية المجتمعية في موسمها الرابع.

وأكدت أن «الإمارات اليوم» لها سجل حافل في المبادرات الإنسانية، إذ تبنت سابقاً، بالشراكة مع وزارة الداخلية، مبادرة «صندوق الفرج»، التي خففت عن المئات من نزلاء المؤسسات العقابية المعسرين على مستوى الدولة، وأدخلت الفرحة إلى قلوب أسرهم، وهذا الأمر حفز الصحيفة على المشاركة في مبادرة مماثلة مع دائرتين سبّاقتين في عمل الخير، هما «محاكم دبي» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.

وأشارت إلى أن «الإمارات اليوم» ستفتح قناة تواصل مباشرة مع أصحاب الخير من خلال «الخط الساخن»، ثم توجه المتبرعين، وفق آلية دقيقة إلى شريكيها في المبادرة، «محاكم دبي»، و«إسلامية دبي»، معربة عن أملها بأن تمثل المبادرة للمشمولين بها بادرة أمل لبدء حياة جديدة، وتعيد الابتسامة إلى وجوه أطفالهم.

وأشارت إلى أن الصحيفة لديها ثقة، بناءً على تجاربها السابقة، بتفاعل أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة من رجال الأعمال وأفراد المجتمع مع «ياك العون»، من أجل تفريج كرب المشمولين بالمبادرة من الذين دفعتهم ظروف قهرية إلى التعثر والتورط في قضايا مالية.

يشار إلى أن «محاكم دبي»، و«الإمارات اليوم»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وقّعت مذكرة تفاهم في عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، التي تسعى للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً، الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم الثلاثة السابقة في الإفراج عن 243 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي بمبلغ 44 مليوناً و60 ألفاً و229 درهماً.

• «الإمارات اليوم» و«محاكم دبي» و«إسلامية دبي» تطلق الدورة الرابعة من مبادرة «ياك العون».

• «محاكم الخير» نجحت في تخفيض المديونيات من 69.5 مليوناً إلى 21.1 مليون درهم.

للإطلاع على كشف مبادرة «ياك العون4» للإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً في دبي، يرجى الضغط على هذا الرابط.