«أوقاف دبي» تحصد 8 شهادات «آيزو» عالمية تعزز ريادتها المؤسسية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، حصولها على ثمان من شهادات «الآيزو» العالمية، شملت نيل ثلاث شهادات جديدة وتجديد خمس شهادات قائمة، في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والتميّز المؤسسي، وترسيخ مكانتها نموذجاً رائداً في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات.

وأكدت المؤسسة أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة جهودها المتواصلة في تطوير الأنظمة الداخلية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في التميّز المؤسسي والابتكار والاستدامة.

وشملت الشهادات الجديدة شهادة أيزو المرونة المؤسسية وشهادة أيزو التمويل المستدام وشهادة أيزو نظام إدارة الأصول فيما جددت المؤسسة حصولها على شهادة إدارة الجودة وشهادة الإدارة البيئية وشهادة إدارة الصحة والسلامة المهنية وشهادة استمرارية الأعمال وشهادة إدارة المخاطر.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، إن حصول المؤسسة على ثلاثة شهادات جديدة وتجديد خمسة شهادات «آيزو» عالمية يجسد حرصها على تبنّي أفضل الممارسات الدولية في الجودة والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يعزز ثقة المتعاملين ويرتقي بكفاءة العمل المؤسسي.

وأضاف المطوع أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطط تطويرية شاملة تهدف إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، وتعزيز بيئة العمل، ورفع جاهزية الأنظمة والعمليات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في دبي ودولة الإمارات.

وأشار إلى أن الشهادات تسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات بنسبة تصل إلى 50%، وتعزيز حماية البيانات والشفافية بنسبة 90%، فضلا عن تحسين بيئة العمل وزيادة الانتاجية بنسبة تصل الى 40% وتمكن المؤسسة العمل بدون توقف ممايساعد على تقديم الخدمات بنسبة 100% إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير العالمية.

وذكر أن مواصلة المؤسسة التوسع في تطبيق المعايير العالمية يعكس رؤيتها في بناء منظومة عمل متكاملة تقوم على الابتكار والكفاءة والاستدامة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميّز المؤسسي والخدمات الحكومية الرائدة.