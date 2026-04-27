105 مستفيدين من مبادرة «لنصلهم» في الشارقة

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة سعيها إلى تقديم خدمات متميزة لذوي الاحتياجات الطبية الخاصة من كبار السن في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية، من خلال مبادرة «لنصلهم»، حيث تم تقديم الخدمة لـ105 من الحالات المستهدفة.

وأكد نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء في الهيئة، المهندس أحمد سالم الباس، أن مبادرة «لنصلهم» تأتي استجابة للاحتياجات الملحة لفئة من المجتمع تتطلب رعاية خاصة، ما يتطلب مزيداً من الاهتمام بسلامتهم الصحية، ومنح الحالات الطبية المسجلة الأولوية في عمليات الإصلاح وإعادة التيار، وتوفير مولدات كهربائية مؤقتة أو وحدات طاقة احتياطية للحالات الحرجة أثناء فترات الصيانة الطارئة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل على بناء قاعدة بيانات دقيقة، وشبكة دعم لوجستي متكاملة، للوصول إلى المستفيدين في أسرع وقت ممكن، من خلال وضع علامات مميزة على منازلهم وصناديق الكهرباء، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم، لتسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالكهرباء.

وذكر أن المبادرة توفر دعماً استثنائياً للمرضى الذين تعتمد حياتهم على الأجهزة الطبية المنزلية، في حالات الانقطاع المبرمج أو الطوارئ الخارجة عن الإرادة.

وأشار إلى أن مبادرة «لنصلهم» التزام أخلاقي وإنساني، وقال: «وفّرنا الإمكانات التقنية والميدانية لضمان ألا يشعر المرضى وذووهم بالقلق تجاه استدامة التيار الكهربائي في منازلهم».