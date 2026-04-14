«بيت الخير» تدعم المرضى بـ 3.8 ملايين درهم

أعلنت «بيت الخير» أنها أنفقت ثلاثة ملايين و851 ألفاً و135 درهماً عبر برامجها الإذاعية، الهادفة إلى دعم المرضى المعسرين، وذلك خلال حملتها الرمضانية «حق معلوم 3»، استفاد منها 139 مريضاً، في إنجاز يعكس ثقة المحسنين وتفاعل المجتمع مع مبادرات الجمعية الإنسانية.

وجاء الدعم من خلال سلسلة من البرامج الإذاعية والحملات الإعلامية، التي كثّفتها الجمعية خلال الفترة من رجب حتى عيد الفطر المبارك، بهدف مساندة المرضى غير القادرين على تغطية تكاليف علاجهم، خصوصاً الحالات الحرجة التي تتطلب عمليات جراحية أو علاجات باهظة الثمن.

وتضمنت هذه الجهود برامج «زايد الخير» على إذاعة «الأولى»، و«حق معلوم» على قناة «نور دبي»، و«ميادين الخير» على إذاعة القرآن الكريم، التابعة لشبكة أبوظبي الإذاعية، إلى جانب حملات «فزعة» عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي لعبت دوراً محورياً في سرعة الاستجابة.

وأكدت الجمعية أن البرامج لا تقتصر على تقديم الدعم المالي، بل تسهم في تعزيز ثقافة العطاء، ورفع الوعي بحاجات المرضى واستقطاب الدعم لهم، كما أشادت بالدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام والشركاء والداعمون في إنجاح هذه الجهود، مؤكدة حرصها على تطوير برامجها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى المحتاجين، وضمان استمرارية تقديم المساندة العاجلة للحالات الإنسانية الأكثر إلحاحاً.