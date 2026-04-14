مبادرة مجتمعية في أبوظبي لدعم الزوار الدوليين المتأثرين بتأجيل رحلاتهم

أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مبادرة مجتمعية لدعم الزوار الدوليين المتأثرين بتأجيل رحلاتهم، من خلال تنظيم جولات ثقافية يقودها متطوعون، بما يضمن توفير تجربة مرحِّبة وداعمة تعكس روح التضامن التي تتميز بها الإمارة، وتجسّد التزام هيئة معاً بتمكين المجتمع وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأسهم 280 متطوعاً بتقديم 2240 ساعة تطوعية لإرشاد الزوار الدوليين في مؤسسات المنطقة الثقافية في السعديات، ومنها متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، ومتحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي.