«برجيل» تفتتح مركزاً طبياً جديداً في دبي وتطلق مبادرة صحية مجتمعية

افتتحت برجيل القابضة، الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية التخصصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مركزها الطبي الجديد في مركز سيليكون سنترال التجاري بواحة دبي للسيليكون.

كما أعلنت مبادرة صحية مجتمعية بقيمة مليون درهم لواحة دبي للسيليكون، سيحصل بموجبها 1000 من سكان المنطقة على رصيد صحي بقيمة 1000 درهم، يمكن استخدامه للاستشارات والتشخيص وبرامج الرعاية في المركز الجديد.

افتتح المركز الجديد رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، يوسف علي، بحضور نائب الرئيس الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات؛ عادل الرضا، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة؛ الدكتور شمشير فاياليل، ونائب رئيس المبيعات وإدارة حسابات الأعمال في واحة دبي للسيليكون؛ عمر الفهيم، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى برجيل رويال بالعين، الدكتور سعيد الشيخ، وكبار المسؤولين في الشركة.

ويقع مركز برجيل الطبي الجديد في مركز سيليكون سنترال، وهو مصمم ليكون مركزاً ذكياً متكاملاً للعيادات الخارجية، يعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ويدمج المواعيد والاستشارات والتشخيص والصيدلية والمتابعة الطبية، من خلال أنظمة رقمية متصلة.

وأكد يوسف علي أن قطاع الرعاية الصحية ركيزة أساسية لأي مجتمع، وأن مثل هذه المبادرات يسهم في تعزيز وصول المجتمعات إلى خدمات صحية عالية الجودة.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل: «نواصل العمل على توسيع شبكة خدماتنا الصحية، من خلال افتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق، بهدف جعل الرعاية الصحية عالية الجودة في متناول الجميع».

وبموجب مبادرة برجيل القابضة الصحية المجتمعية بقيمة، سيحصل 1000 من سكان المنطقة على رصيد صحي بقيمة 1000 درهم، يمكن استخدامه للاستشارات والتشخيص وبرامج الرعاية في المركز الجديد.

وسيقدم مركز برجيل الطبي في مركز سيليكون سنترال التجاري في مرحلته الأولى تخصصات رئيسة تشمل الطب الباطني، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، وأمراض الرئة، مع خطط لإضافة خدمات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، والأمراض الجلدية في المرحلة الثانية، كما سيوفر المركز خدمات تشخيصية مثل الأشعة السينية، والموجات فوق الصوتية، وخدمات المختبر، وخدمات الحقن الوريدي، وصيدلية داخلية، وأيضاً سيُقدم المركز برامج الصحة النفسية كجزء من نهج متكامل للرعاية الصحية الوقائية والمجتمعية، وسيضم المركز أطباء ممارسين عامين وأخصائيي طب أسرة معتمدين في مجال الطيران، لتقديم خدمات رعاية صحية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات موظفي «طيران الإمارات».