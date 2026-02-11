ديليفرو توسّع تعاونها مع مبادرة خبز السبيل لتوفير الآلات الذكية للوجبات

في إطار دعمها المتواصل مع مبادرة خبز السبيل التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر (أوقاف دبي)، أعلنت ديليفرو عن توسيع دعمها لنشر المزيد من الآلات الذكية المخصصة لتوفير الوجبات المجانية للمحتاجين في جميع أنحاء دبي. و تندرج الشراكة ضمن حملة حياة متكاملة، التي أطلقتها ديليفرو بهدف الحدّ من حالات انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، كما تنسجم مع استراتيجية الشركة في مجالات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتركز المرحلة القادمة من الشراكة على دعم الحملة التي تهدف إلى زيادة عدد الآلات الذكية وتوزيعها في مواقع جديدة ضمن دبي، بما فيها المساجد الكبيرة وسكن العمال والمناطق المزدحمة، لضمان سهولة الوصول الدائم للطعام الطازج على مدار العام. وتوفر الآلات الذكية الطعام بشكلٍ دوري ومتواصل، وتتضمن الخبز والمعجنات وأطباق الأرز، مثل البرياني، لتلبية مختلف احتياجات الأفراد والعمال.

ويتم تمويل الوجبات عن طريق ميّزة التبرع على تطبيق ديليفرو، والتي تتيح للعملاء التبرع بسلاسة عند دفع قيمة الفاتورة من التطبيق، إذ يمكنهم المساهمة بمبالغ بسيطة جداً أو مبلغ يختارونه بنقرة واحدة، على أن يذهب ريع جميع التبرعات مباشرة لدعم مبادرة خبز السبيل.

وثمنت زينب جمعة التميمي مدير مركز محمد بن راشد العالمي للاستشارات الوقف والهبة، التعاون المستمر منذ سنوات مع شركة ديليفرو ودعمها الفاعل المبادرات الوقفية المبتكرة، وقالت التميمي إن مبادرة خبز السبيل انطلقت لتوفير حلول مستدامة للتحديات الأمن الغذائي عبر توفير وجبات الطعام المجانية لفئة العمال ومحدودي الدخل من خلال الأجهزة الذكية التي تعمل على مدار الساعة.

وأضافت التميمي تتماشى شراكتنا مع ديليفرو مع أهدافنا الرامية إلى زيادة عدد الآلات الذكية المخصصة لتقديم الوجبات المجانية في مواقع جديدة وسط دبي، لضمان توافر الوجبات بشكلٍ مستمر لمن يحتاج. ونتطلع إلى استمرار التعاون في المراحل القادمة من هذه الشراكة لضمان إحداث تأثير طويل الأمد".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت تغريد عريبي، رئيسة قسم الاتصالات في ديليفرو الشرق الأوسط: "يستند هذا التعاون إلى نجاح المرحلة الأولى من شراكتنا مع مبادرة خبز السبيل، والتي شهدت دمج المبادرة في تطبيق ديليفرو من خلال توفير ميزة التبرع، وساهمت بتوفير أكثر من مليون درهم إماراتي بفضل كرم عملائنا. ونسعى اليوم إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى الوجبات المجانية على مدار العام في مناطق عدة من خلال دعم توفير المزيد من الآلات الذكية. وتعتزم مواصلة دعم هذه المبادرة في إطار التزامنا بتعزيز الأمن الغذائي".

تأتي الشراكة لتؤكد مواصلة دعم ديليفرو لمبادرة خبز السبيل كجزء من حملتها "حياة متكاملة"، وتسلط الضوء على التزام الشركة الراسخ بدعم احتياجات الأمن الغذائي من خلال توفير حلول مجتمعية قابلة للتطوير في جميع أنحاء دولة الإمارات.