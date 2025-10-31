80 ألف درهم من «محاكم دبي» للطلبة المعسرين

قدّمت محاكم دبي دعماً مالياً لمبادرة «وقف الجامعات» التي تنفذها جمعية «بيت الخير»، بقيمة 80 ألف درهم للعام الأكاديمي 2024-2025، من عوائد مكاتب الخدمات التابعة لها، بهدف مساندة الطلبة المعسرين ومساعدة أسرهم المتعففة على تغطية الرسوم الدراسية، حرصاً على ترسيخ مبادئ العطاء والمسؤولية المجتمعية، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأفراد.

واستفاد من دعم محاكم دبي سبعة طلبة جامعيين تعثّروا في سداد التزاماتهم الدراسية، بسبب ضعف الدخل الأسري، ما مكّنهم من استكمال مسيرتهم الأكاديمية بنجاح.

وجاءت مبادرة «وقف الجامعات»، استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير الوقف واستثماره، من أجل تقديم حلول تنموية مبتكرة، تُسهم في مسيرة المستقبل، حيث كانت محاكم دبي من أوائل الهيئات والمؤسسات التي استجابت لهذه الدعوة، إذ خصصت عائدات مكاتب الخدمات الملحقة بها من أجل دعم طلبة الجامعات المعسرين، وأوكلت إلى «بيت الخير» إنفاقها عبر مشروع «تيسير» لدعم الطلبة في المراحل كافة.

وقال مدير محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي: «تفخر محاكم دبي بشراكتها مع جمعية بيت الخير في دعم الطلبة المعسرين عبر مبادرة وقف الجامعات، حيث نؤمن بأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل وطننا، ونحن ملتزمون بدعم المبادرات التي تعزز المسؤولية الاجتماعية، وتُمكّن الشباب من تجاوز العقبات المالية لتحقيق طموحاتهم».