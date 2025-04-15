«دبي الخيرية» تدعم الحالات الإنسانية بمليونَي درهم

أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تقديم دعم مالي بقيمة مليونَي درهم، بهدف المساهمة في تلبية الحالات الإنسانية والفئات الأكثر احتياجاً، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي.

وتأتي المبادرة في إطار حرص «دبي الخيرية» والهيئة على تقديم الدعم للأسر والأفراد الذين يواجهون ظروفاً صعبة.

ويهدف التعاون إلى توحيد الجهود وتوجيه الموارد بكفاءة وفاعلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.

وسلم المدير التنفيذي للجمعية، أحمد السويدي، شيكاً بالمبلغ للمدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي في الهيئة، سعيد أحمد الطاير، في مقر الجمعية، بحضور مدير إدارة الفرص الاستثمارية والتمويل بالهيئة، خالد الرمسي، ومدير مكتب المتابعة والتنسيق في الجمعية، عبدالله عبدالعزيز.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، إن المساهمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، وامتداداً لمساعي الجمعية في دعم مستهدفات عام المجتمع 2025، وإيماناً بأهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية لتعزيز العمل الإنساني، ما يجسد نموذجاً يجمع بين خبرة الجمعية في مجال العمل الخيري وقدرة الهيئة على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وتواصل الجمعية توظيف شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من دورها كنموذج رائد في العمل الإنساني، ما يخلق شبكة واسعة من الدعم والتعاون، ومن خلالها يتم تبادل الخبرات والموارد، ويتمكن الشركاء من تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لدبي كمدينة عالمية رائدة في التنمية الإنسانية والمجتمعية.