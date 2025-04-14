«الشارقة للضمان الاجتماعي» يُجيز تقسيط 75% من تكاليف ضم الخدمة

أعلن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي آلية سداد تكاليف ضمّ مُدد الخدمة السابقة، أو شراء مُدد خدمة اعتبارية، ما يتيح للمؤمَّن عليه الاستفادة من فترات عمل سابقة، أو مُدد اعتبارية ضمن مدة الاشتراك في الصندوق.

ويُقصد بضم الخدمة تكاليف ضم مُدد خدمة سابقة قضاها المؤمّن عليه في جهات عمل أخرى، قبل الانضمام إلى الصندوق، أو شراء مدد خدمة اعتبارية تُحتسب ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة.

وأفاد الصندوق بأن تكاليف الضم تُحتسب وفقاً لراتب الاشتراك وتُسدّد دفعة واحدة، مع إمكان السداد بالتقسيط، مراعاة للظروف المالية للمؤمن عليهم وتخفيفاً عنهم.

وتشترط آلية التقسيط الميسرة دفع 25% من إجمالي التكاليف كدفعة أولى، على أن يُسدد المتبقي (75%) بأقساط شهرية متساوية.

وتتمثل ضوابط الأقساط في ألا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك، ولا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهراً تبدأ من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.

ويُشترط استكمال سداد جميع الأقساط قبل انتهاء خدمة المؤمَّن عليه، كما لا يجوز أن يتجاوز سن الإحالة للتقاعد وقت السداد، لضمان احتساب المدة ضمن المستحقات التقاعدية.

وتحقق الخدمة مساحة ينشدها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستحقاق المجزي عند التقاعد لدى المؤمَّن عليه.

وقد سبق للصندوق أن أطلق مبادرات نوعية عدة تهدف إلى نشر الثقافة التقاعدية والتخطيط المالي للمستقبل، والتشجيع على ضم الخدمة في وقت مبكر للاستفادة القصوى من المنافع التأمينية.

وأكد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، محمد عبيد راشد الشامسي، حرص الصندوق على توفير السبل التي تيسر على المؤمن عليهم، وتمكّنهم من اتخاذ قرارات مالية وتقاعدية مستنيرة، وتُعد آلية تقسيط تكاليف ضم الخدمة إحدى الآليات الهادفة إلى تمكين المؤمن عليه من تحسين مستقبله التقاعدي، دون أن يُثقل بكلفة مالية دفعة واحدة.

وأضاف أن هذه التسهيلات تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، وتمكينهم من رفع سنوات الخدمة الفعلية، بما ينعكس إيجاباً على مستحقاتهم التقاعدية، ويؤمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.