«إسلامية دبي» تدعم «تبرعكم حياة 2» بـ 4 ملايين درهم

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبلغ أربعة ملايين درهم، دعماً لمبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، التي تتبناها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف علاج مرضى الفشل الكلوي المتعثرين، والبالغ عددهم 67 مريضاً، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى.

وتساعد مساهمة الدائرة في إجراء عمليات زراعة كلى لعدد من مصابي الفشل الكلوي من مختلف الجنسيات، فضلاً عن توفير الدواء اللازم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العملية لمدة عامين.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني إلى جمع مبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى لهم، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم المبادرة قائمة من مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، بينهم 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من جنسية دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسية دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها الأسبوع الماضي حتى الآن، خمسة ملايين درهم، تكفي لعلاج وزراعة كلى لسبعة مرضى، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم.

وتبلغ كُلفة عملية زراعة الكلى للمريض الواحد 689 ألف درهم، وسيتم إجراء العمليات لهم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى دبي ومستشفى ميديكلينيك المدينة في دبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالإنابة في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي محمد مصبح ضاحي، إنه في إطار دعم الدائرة المستمر للمبادرات الخيرية والإنسانية، فقد قامت بالتبرع بمبلغ أربعة ملايين درهم لمصلحة مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، مشيراً إلى أن التبرع يأتي انطلاقاً من إيمان الدائرة القوي بأهمية التكافل الاجتماعي والمساهمة في تحسين حياة الأفراد الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأوضح المدير التنفيذي أن حملة «تبرعكم حياة» تمثّل فرصة قيّمة لكل من يرغب في المساهمة في تخفيف المعاناة، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، إذ تُعدُّ مبادرة «تبرعكم حياة» مبادرة ذات بعد نبيل وهدف وطني حقيقي، لرفع المعاناة عن المحتاجين إلى تحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم الدعم الصحي والاجتماعي.

وأفاد بأن قطاع العمل الخيري بالدائرة يسعى دائماً إلى تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات، لتوسيع نطاق المبادرات الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني: «نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على تبرعهم السخي في مبادرة (تبرعكم حياة)، وإن هذا الإسهام يلبي إحدى أهم دعائم الدائرة وهي تنمية العمل الخيري في إطار الالتزام بتوجيهات القيادة بدعم العمل الإنساني على مستوى الإمارة، إذ تستهدف المبادرة تغطية كُلفة العمليات الجراحية والأدوية اللازمة لمرضى الفشل الكلوي، ليصبحوا منتجين مرة أخرى، حيث نعمل على تعزيز الشعور بمعاناة الآخرين من مرضى الفشل الكلوي».

وأضاف: «نعتز ونفتخر كوننا نسهم في رفع المعاناة عن المتأثرين بأعراض الفشل الكلوي، ليصبحوا قادرين على ممارسة حياتهم بطريقة طبيعية، إذ سمحت المبادرة بتعريف المجتمع بالإمكانات والتقنيات الطبية عالية المستوى التي تتمتع بها الإمارة للخروج بأفضل النتائج للمرضى».

وعبّر رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، عن امتنانه للشريك الاستراتيجي، وشريك مبادرة «تبرعكم حياة 2»، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لدورها الريادي والمتميّز في قطاع العمل الخيري، ودعمها للمبادرة معنوياً ومادياً. وقال: «نحن ممتنون للاستجابة الفورية، والدعم المتواصل الذي تلقته المبادرة منذ إطلاقها في اليوم الأول».

ووجّه الشكر إلى المؤسسات والجمعيات والمتبرعين من أفراد المجتمع، على تبرعاتهم وإسهامهم في مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، مؤكداً أن هذا التبرع ليس غريباً على الدائرة، التي لها إسهاماتها المجتمعية عموماً، فهي دائماً سبّاقة لمد يد العون والمساعدة إلى كل مبادرة مجتمعية.

وأضاف: «لمسنا تفاعلاً من الأفراد والمؤسسات في الدولة مع المبادرة، منذ انطلاقها، وندعو إلى تفعيل الدور الإنساني والمجتمعي من قبل هذه المؤسسات بشكل أكبر، خصوصاً أن المبادرة تستهدف مرضى الفشل الكلوي من مختلف الجنسيات».

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أطلقت خلال الأسبوع الماضي مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، تفعيلاً لمذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث، لعلاج وزراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي في إمارة دبي.