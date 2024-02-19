«زايد الإنسانية» تبدأ استقبال طلبات التسجيل في برنامج المير الرمضاني

أعلنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج «المير الرمضاني» لعام 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ويتضمن برنامج المير الرمضاني للعام الحالي، توزيع قسائم شرائية على 1500 أسرة من ذوي الدخل المحدود من أجل تخفيف الأعباء المادية عن هذه الأسر، وإدخال الفرحة في قلوبهم في شهر رمضان الفضيل.

وأكدت المؤسسة أن تقديم طلبات التسجيل في برنامج المير الرمضاني يقتصر على العائلات فقط، حيث يتم تقديم الطلب باسم رب الأسرة باستثناء حالة الأرامل أو الطلاق، فيتم تقديم الطلب باسم الأم، على أن يكون رب الأسرة من ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت المؤسسة أنه بعد اكتمال عملية التسجيل يتم فرز الطلبات المقدمة حسب الأولويات، حيث إنه في حال قبول الطلب يتم إرسال رسالة نصية (SMS) إلى المستفيد ترفق بها طريقة استلام المير الرمضاني، وفي حال عدم تطابق المستندات المرفقة مع البيانات المدونة في الطلب سيتم رفض الطلب تلقائياً.

ويأتي برنامج المير الرمضاني السنوي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها المؤسسة في الشهر الفضيل، لتخفيف العبء عن الأسر المستهدفة، وذلك سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لأهداف المؤسسة في تقديم العمل الخيري، وتوفير الحياة الكريمة للأسر المستفيدة في شهر رمضان المبارك.