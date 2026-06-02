«أبوإيمان» يعاني سرطان البروستاتا والعظام.. وكلفة علاجه 45 ألف درهم لمدة عام

يعاني (أبوإيمان - مغربي - 46 عاماً) سرطان البروستاتا والعظام منذ عام، وتُقدر كُلفة علاجه لمدة عام بـ45 ألف درهم، إلا أن إمكانات أسرته المالية والظروف المعيشية الصعبة لا تسمحان له بتدبير تكاليف علاجه، لذا تناشد زوجته أهل الخير مساعدتهم في تدبير تكاليف علاجه حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، التابعة لشركة «صحة»، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يحتاج إلى أدوية ومراجعات طبية كل ثلاثة أشهر بشكل دوري في المستشفى، لافتاً إلى أنه مكث أياماً عدة في قسم العناية المركزة.

وتروي زوجة المريض قصة معاناة زوجها مع المرض، قائلة إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته بسرطان البروستاتا منذ عام، ما أدي إلى إصابته بالعديد من الأمراض منها ارتفاع الضغط والكوليسترول، إضافة إلى انتشار السرطان في العظم، وأصبح بحاجة إلى أدوية من نوع خاص ومتابعات طبية بشكل مستمر.

وأضافت: «منذ عام كان زوجي يشعر بألم خفيف في البطن، واعتقدنا أنه شيء طبيعي، إذ تناول طعاماً دسماً في العشاء، وبعدها أخذ بعض المسكنات وخف الألم، ونسينا الموضوع، إلا أنه شعر بعدها بحمى وألم في البطن والجسم، ونقلناه بسيارة إسعاف إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وتابعت: «ظل زوجي أياماً عدة في قسم العناية المركزة في المستشفى، وخضع للعديد من الفحوص والتحاليل، وأخبرنا الطبيب أنه مصاب بسرطان البروستاتا والعظام، وأن المرض انتشر في أجزاء أخرى من جسمه، ما سبب له الحمى وألم البطن والجسم، إضافة إلى ارتفاع الضغط والكوليسترول».

واستطردت: «أكد الطبيب ضرورة البدء في تلقي العلاج الخاص بالسرطان إضافة إلى علاج الضغط والكوليسترول، والالتزام بالمراجعة الدورية في المستشفى كل ثلاثة أشهر، لافتاً إلى أن كُلفة علاجه بالكامل لمدة عام تقدر بـ45 ألف درهم».

وقالت: «نحن عاجزون تماماً عن تدبير تكاليف علاجه، إذ إن زوجي هو المعيل الوحيد لأسرتنا، وعاطل عن العمل بسبب المرض الذي تعرض له، ولدينا أسرة مكونة من أربعة أفراد، ويقدم لنا أحد أصدقاء زوجي مساعدة مالية لا تكاد تلبي متطلبات حياتنا اليومية».

وتناشد زوجة المريض أن تمتد إليهم أيادي أهل الخير، لمساعدتهم في تدبير تكاليف علاج زوجها وإنقاذ حياته من السرطان.