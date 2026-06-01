«أم مروة» تحتاج إلى علاج بـ 30 ألف درهم

تعاني (أم مروة - 53 عاماً) سرطان الثدي وسرطان العظام، وتحتاج حالياً إلى علاج كيماوي من نوع خاص، إضافة إلى أدوية أخرى بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، بكلفة 30 ألف درهم، لكن إمكانات أسرتها المالية في الوقت الراهن تحول دون تأمين هذا المبلغ.

وأكدت التقارير الطبية، الصادرة من المستشفى، أن المريضة تعاني ورماً سرطانياً في الثدي وسرطان العظام.

وأضافت التقارير الطبية «تم إجراء عملية عاجلة لاستئصال الورم في الثدي، كما تحتاج إلى دواء كيماوي من نوع خاص للسيطرة على حالتها الصحية».

وروت ابنة المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدتها مع المرض قائلة: «منذ فترة أصيبت أمي بألم في الصدر، وفي العظام، مع ارتفاع شديد في الحرارة، وعدم قدرتها على تناول الطعام بشكل طبيعي، فنقلناها إلى إحدى العيادات القريبة من منزلنا، فأعطتنا الطبيبة مضادات حيوية ومسكنات، وتحسنت حالتها الصحية قليلاً، لكنها عادت ومرضت فنقلناها بالإسعاف إلى مستشفى (صحة) في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء أشعة مقطعية وتحاليل وفحوص طبية كشفت أنها تعاني ورماً في الثدي الأيمن، وقال لنا الطبيب إنها مصابة بسرطان الثدي وسرطان العظام، وأمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى علاج ومتابعات طبية».

وأضافت: «أكد الطبيب أيضاً أن والدتي تحتاج إلى بدء العلاج الدوائي الكيماوي لإنقاذ حياتها».

وأكملت: «وضعنا المادي لا يسمح بتوفير تكاليف العلاج لوالدتي، البالغة 30 ألف درهم، حيث إن والدي عاطل عن العمل منذ فترة، بسبب المرض، وليس لدينا أي مصدر للدخل، باستثناء بعض المساعدات المالية المقدمة من الأهل والأصدقاء لتدبير أمورنا المعيشية».

وتناشد ابنة المريضة وأسرتها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لوالدتها ومساعدتها على تدبير تكاليف العلاج، للسيطرة على وضعها الصحي وإيقاف انتشار المرض الذي بدأ يهدد حياتها بالخطر.