«أم خيرات الدين» تحتاج إلى 103.4 آلاف درهم لإصلاح كهرباء القلب

تعاني (أم خيرات الدين - سودانية - 60 عاماً) أمراضاً مزمنة، تتمثل في ارتفاع ضغط الدم والسكري، وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة، وأصبحت بحاجة ماسة إلى إجراء قسطرة قلبية لإصلاح كهرباء القلب في أسرع وقت ممكن.

ووفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «المريضة تحتاج إلى تدخل علاجي عاجل، نظراً إلى معاناتها اضطرابات ومضاعفات في القلب، قد تؤثر في حالتها الصحية بشكل أكبر في حال تأخر العلاج».

وتبلغ كلفة العملية والعلاج 103 آلاف و449 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها المالية المتواضعة لا تسمح لها بتوفير هذا المبلغ.

وقالت المريضة لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت معاناتي مع المرض عندما شعرت بخفقان سريع وغير منتظم في منطقة القلب، إلى جانب الشعور بنبضات قوية ودوار، وتعب شديد وتعرق مفاجئ، وألم في الصدر، وعدم القدرة على التنفس بصورة طبيعية، فتم الاتصال بالإسعاف ونقلتُ إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت لي الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة، وأظهرت النتائج وجود انسداد واضطراب شديد في نبضات القلب، ومكثت في المستشفى خمسة أيام أتلقى العلاج والرعاية الصحية حتى تحسنت حالتي».

وأضافت: «في مارس الماضي، تعرضت مرة أخرى لأعراض مشابهة لكنها كانت أكثر حدة، تمثلت في خفقان عالٍ في دقات القلب وصل إلى 160، وعدم القدرة على رفع الذراع اليسرى، فتوجهت على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وخضعت لفحوص وتحاليل وأشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، وأدخلتُ إلى قسم العناية المركزة مدة 10 أيام، وأظهرت نتائج الفحوص اضطراباً في عمل كهرباء القلب، ما أدى إلى ارتفاع حاد في ضغط الدم والسكري، ومنع جسدي من أن يستجيب للأدوية، وقد أكد الطبيب ضرورة إجراء عملية قسطرة لإصلاح كهرباء القلب في أسرع وقت».

وتابعت: «أسرتي تمر بظروف مالية صعبة، وابنتي هي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من أم وأب كبيرين في السن وثلاثة أبناء، وتعمل في القطاع الخاص براتب 7000 درهم، يذهب معظمه إلى إيجار المسكن»، وناشدت المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لها، ومساعدتها على توفير تكاليف العملية، وإنقاذ حياتها من الخطر.

كهرباء القلب

تُستخدم القسطرة القلبية لعلاج اضطرابات كهرباء القلب التي تتسبب في تسارع أو عدم انتظام ضربات القلب، إذ يعمل الأطباء على تحديد الجزء المسؤول عن الخلل وعلاجه، ما يساعد على استعادة انتظام النبضات، وتقليل المضاعفات الصحية الخطرة.