الطفلة «سحر» تحتاج إلى 187 ألف درهم لعلاج ضمور المخ والأعصاب

يواجه (أبوسحر - فلسطيني) ظروفاً مالية صعبة، منعته من سداد 187 ألف درهم، رسوم جلسات العلاج لطفلته (سحر - أربع سنوات)، في أحد المراكز المتخصصة بالعلاج التأهيلي والوظيفي للأطفال في أبوظبي.

وتعاني (سحر) ضموراً في المخ والأعصاب، وزيادة كهرباء المخ، وتحتاج إلى جلسات علاجية، لتنمية مهاراتها المعرفية والعقلية والإدراكية، وجلسات في النطق، بما لا يقل عن خمس ساعات أسبوعياً.

وناشد (أبوسحر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له، حتى تتمكن طفلته من أخذ العلاجات التأهيلية المطلوبة.

وبحسب تقرير طبي صادر من مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «(سحر) تعاني مرضاً وراثياً نادراً، يؤثر في المخ والأعصاب، والنمو، وتحتاج إلى علاج تأهيلي، ووظيفي، وجلسات للنطق والتحرك في أسرع وقت ممكن».

وقال (أبوسحر) لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً، بعد إنهاء خدماته من وظيفته قبل نحو أربع سنوات، بسبب خسارة المحل الذي كان يعمل فيه، لكنه بحث عن وظيفة أخرى، وتمكن من العمل مندوباً في إحدى الشركات الخاصة.

وأضاف: «في تلك الفترة ولدت ابنتي (سحر)، ولادة طبيعية، وبعد إجراء الفحوص، تبيّن أنها سليمة ولا تعاني أي مشكلات صحية، لكن والدتها لاحظت بعد مرور ثلاثة أشهر تقريباً على ولادتها، أنها غير طبيعية، إذ كانت تعاني تشنجات، ولا تشرب الحليب، فتوجهت بها إلى قسم الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية، وشرحت وضعها الصحي للطبيب، فقرر إبقاءها في المستشفى تحت الملاحظة الطبية، لإجراء التحاليل والفحوص والأشعة».

وأضاف الأب: «بعد مرور شهر تقريباً على وجودها في المستشفى تبيّن أنها تعاني مرضاً وراثياً، أدى إلى إصابتها بتلف دماغي، وضمور في المخ، والأعصاب، إضافة إلى علاجات ومتابعة طبية مكثفة، وعندما أتمت أربع سنوات، أخبرني الطبيب بأنها تحتاج إلى علاج تأهيلي ووظيفي، وجلسات في النطق، فبحثت عن مركز متخصص، وأعطيت الطبيب التقارير الطبية الخاصة بابنتي، وقال إنها تحتاج إلى علاج مكثف، بمعدل لا يقل عن خمس ساعات في الأسبوع، وتبلغ كُلفتها 187 ألف درهم لمدة عام».

وتابع: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل مندوباً براتب 5000 درهم، أسدد منه 1200 درهم قسطاً بنكياً، وأسرتي تتكون من تسعة أفراد، وليس لدينا أي مصدر آخر للدخل، وأعيل والدتي التي تقيم معنا».

وناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على دفع رسوم جلسات العلاج التأهيلي والوظيفي والنطق الخاصة لابنته (سحر) حتى تتمكن من تجاوز معاناتها.

• مرض وراثي أدى إلى إصابة «سحر» بتلف دماغي، وضمور في المخ والأعصاب.