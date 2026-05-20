«أبووفاء» يحتاج إلى 92.4 ألف درهم لعلاج سرطان البروستاتا

يعاني المريض (أبووفاء - سوري - 73 عاماً) سرطان البروستاتا منذ عام، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي، ويحتاج إلى أدوية من نوع خاص، وجلسات غسيل كلوي ومراجعات طبية دورية في المستشفى كل ثلاثة أشهر، بكلفة إجمالية تبلغ 92 ألفاً و400 درهم، إلا أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير تكاليف أدويته، قبل أن تتعرّض حياته للخطر.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريض يحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن، خصوصاً بعدما انتشر السرطان في العظام.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى إصابته بحمى شديدة وآلام في الجسم وعدم القدرة على التحرك، فنُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى وأُدخل إلى قسم الطوارئ، ثم نُقل إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج، وإجراء الفحوص اللازمة.

وأضاف: «أظهرت نتيجة الفحوص إصابتي بسرطان البروستاتا، وأن السرطان انتشر في العظام، ما أدى إلى إصابتي بالعديد من الأمراض، منها الضغط وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى إصابتي في وقت سابق بفشل كلوي».

وتابع: «نصحني الطبيب بضرورة الالتزام بخطة علاجية تتمثّل في تلقي علاج من نوع خاص لمرض السرطان، وجلسات غسيل كلوي، ومراجعات طبية بشكل دوري في المستشفى».

وأوضح أن الكلفة الإجمالية للعلاج تُقدّر بـ92 ألفاً و400 درهم، لافتاً إلى عجزه عن تدبير المبلغ المطلوب، حيث إنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، وعاطل عن العمل، ويعيش وأفراد عائلته على مساعدة مالية يُقدّمها له أحد أصدقائه، وبالكاد تلبي متطلبات الحياة اليومية، لذا يناشد أهل الخير مساعدته في تدبير كلفة علاجه وإنقاذ حياته من المرض.

