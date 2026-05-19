بدعم «دار البر».. «يوسف» يتلقى العلاج الجيني لضمور العضلات

أنهى الطفل (يوسف حيدر - عراقي - 10 سنوات) رحلة العلاج الأولى بنجاح، بعد تلقيه الحقنة الخاصة بمرض ضمور العضلات الدوشيني في مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية»، وذلك عقب نشر «الإمارات اليوم» حالته الإنسانية عبر «الخط الساخن»، وتكفُّل جمعية دار البر بمساعدته وتوفير الدعم اللازم لعلاجه.

وأكد المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»، الدكتور محمد العوضي، التزام «دبي الصحية» بتوفير رعاية تخصصية متقدمة للأطفال، ضمن منظومة علاجية متكاملة تستند إلى أحدث الممارسات الطبية العالمية، وتجمع بين الخبرات السريرية الدقيقة وبرامج التأهيل والمتابعة، بما يُعزّز جودة حياة المرضى ويدعم رحلتهم العلاجية على المدى الطويل، وفاء بعهدها «المريض أولاً».

وأفاد استشاري إعادة التأهيل للأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال، الدكتور هيثم البشير، بأن (يوسف) تلقّى الحقنة العلاجية تحت إشراف فريق طبي متخصص، وسيخضع لبرنامج تأهيلي متكامل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ضمن خطة علاجية مصممة بما يتناسب مع حالته الصحية.

وكان المستشفى قد استقبل (يوسف)، في مطلع أبريل الماضي، حيث خضع لسلسلة من الفحوص والتقييمات الطبية الدقيقة، قبل إعداد خطة علاجية له، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

وأعرب والد (يوسف) عن امتنانه لمبادرة الجمعية بسداد كلفة علاج ابنه، مثمناً جهود «الإمارات اليوم» وجمعية دار البر و«دبي الصحية»، مؤكداً أن هذه الوقفة الإنسانية أعادت الأمل إلى أسرته، ومنحت طفله فرصة حقيقية لمواصلة حياته بشكل أفضل.

وقالت والدة الطفل إن مشاعر الفرح لا توصف، بعد علاج ابنها، معربة عن تقديرها لكل من أسهم في نشر القصة ودعمها.

وأضافت أن هذه المبادرة لم تكن مجرد مساعدة مالية، بل طوق نجاة حقيقي أنقذ حياة طفلها من تدهور محتوم.

وأشارت إلى أن الاستجابة تُجسّد نموذجاً حياً لروح التكافل الاجتماعي التي تميز الإمارات، حيث تتكاتف المؤسسات الخيرية مع وسائل الإعلام وأفراد المجتمع لمساعدة المحتاجين، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية العاجلة، كما تؤكد الدور الحيوي الذي تقوم به «الإمارات اليوم» في إيصال صوت المرضى وأصحاب الظروف الصعبة إلى أهل الخير والجهات المعنية.

وأضافت: «بدأت مرحلة جديدة في حياة (يوسف) عنوانها الأمل والتفاؤل، بعد أن كانت معاناته عبئاً يومياً».

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 12 نوفمبر من العام الماضي، قصة معاناة (يوسف) مع مرض جيني نادر، يُعرف باسم ضمور العضلات الدوشيني، وهو مرض يؤدي إلى ضعف تدريجي في عضلات الجسم، بما في ذلك عضلات القلب والتنفس، ما يُهدّد حياة المصاب به مع مرور الوقت.