متبرع يسدد 17.5 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوجوري»

سدد متبرع 17 ألفاً و542 درهماً متأخرات إيجارية على (أبوجوري - سوري) الذي يواجه ظروفاً مالية صعبة منعته من سدادها.

وأعرب (أبوجوري) عن شكره العميق للمتبرع، مؤكداً أن هذه المساعدة خففت عنه عبئاً كبيراً، وأسهمت في إعادة الاستقرار إلى أسرته، وقائلاً: «أهل الخير في دولة الإمارات دائماً سبّاقون إلى مد يد العون للمحتاجين، وهذا التبرع الإنساني لن أنساه ما حييت».

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى الجهة المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أبوجوري)، الذي تراكمت عليه متأخرات إيجارية نتيجة ظروفه المالية الصعبة التي مر بها، بعد أن استنزف علاج والدته معظم دخله ومدخراته، فعجز عن الوفاء بالتزاماته.

وقال (أبوجوري) لـ«الإمارات اليوم»، إن ظروفه المالية كانت مستقرة، وكان قادراً على توفير متطلبات أسرته المكونة من زوجة وطفلين، إلى جانب والدته التي كانت تعيش معهم، إلى أن تعرضت والدته لوعكة صحية شديدة، استدعت خضوعها لعلاج مكلف استمر فترة طويلة، ما اضطره إلى الاقتراض لتأمين كلفة علاجها، وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليه تدريجياً، حتى فقد القدرة على سداد التزاماته المالية، وأضاف أن والدته توفيت، العام الماضي، بينما لم يتمكن من التعافي مالياً بعد تلك المرحلة، إذ استمرت الالتزامات المالية بالتراكم، خصوصاً المتأخرات الإيجارية التي لم يعد قادراً على سدادها، وأشار إلى أنه تواصل مع مالك المسكن وشرح له ظروفه، طالباً منحه مهلة أو التوصل إلى تسوية جزئية، إلا أن محاولاته لم تنجح، إذ رفع مالك المسكن دعوى قضائية ضده للمطالبة بالمبلغ.

وبيّن أن إجمالي المتأخرات الإيجارية يبلغ 17 ألفاً و542 درهماً، وفي حال عدم السداد سيتم تنفيذ حكم الإخلاء، وهو ما سيضع أسرته أمام خطر فقدان المسكن.

وتابع: «أعيش حالة من القلق والخوف المستمر على مصير أسرتي، ولا أعرف كيف أتصرف في ظل هذه الظروف الصعبة».

«أبوجوري»:

. أهل الخير في الإمارات دائماً سبّاقون إلى مد يد العون للمحتاجين، وهذا التبرع الإنساني لن أنساه ما حييت.