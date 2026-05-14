«عبدالباسط» يحتاج إلى علاج بيولوجي بـ 46 ألف درهم

يعاني (عبدالباسط - 48 عاماً) مرض الصدفية اللويحية، ما سبّب له مضاعفات صحية، وآلاماً شديدة أثرت في حياته اليومية، وبات بحاجة ماسة إلى علاج متخصص بالإبر البيولوجية والعلاج الضوئي، تبلغ كُلفته 46 ألف درهم، إلا أن ظروفه المالية تحول دون قدرته على تدبير المبلغ، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وأكّد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، أن المريض يعاني طفحاً جلدياً منتشراً مصحوباً بحكة شديدة وجفاف وتقشر في الجلد، خصوصاً في الركبتين والمرفقين، إضافة إلى آلام حادة في المفاصل، ما يستدعي سرعة البدء في خطة علاجية متخصصة لتفادي تدهور حالته الصحية.

وقال (عبدالباسط) لـ«الإمارات اليوم»: «في البداية كانت الأعراض بسيطة، واعتقدت أنها مجرد حساسية جلدية عابرة، لكن مع مرور الوقت بدأت البقع تنتشر بشكل أكبر، وأصبحت الحكة والآلام تمنعاني من النوم والعمل بصورة طبيعية».

وأضاف: «راجعت أكثر من جهة طبية، واستخدمت أدوية وكريمات عدة، لكن حالتي لم تتحسن، وبعد الفحوص أخبرني الأطباء بأنني أحتاج إلى علاج بالإبر البيولوجية، لأن التأخير في العلاج قد يزيد من المضاعفات الصحية، ويؤثر في المفاصل بشكل أكبر».

وأوضح أنه يعمل سائقاً بشركة خاصة في أبوظبي، براتب 3000 درهم شهرياً، ويعيل أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء، فضلاً عن التزاماته تجاه أسرته في مصر، مؤكداً أن دخله بالكاد يغطي متطلبات الحياة الأساسية من إيجار ومصروفات معيشية وتعليم الأبناء، ولا يستطيع تحمل كُلفة العلاج الباهظة.

وأشار إلى أن بعض الجهات الخيرية ساعدته في تغطية جزء من المبلغ، إلا أنه لايزال بحاجة إلى استكمال الكُلفة المتبقية حتى يتمكن من بدء الجرعات العلاجية في أسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن حالته النفسية والصحية تتدهور مع مرور الوقت، بسبب شدة الألم والحكة المستمرة.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف العلاج، وإنقاذه من المرض وتمكينه من استعادة حياته الطبيعية والعودة إلى عمله بصورة مستقرة.

الصدفية اللويحية

تُعدّ الصدفية اللويحية من الأمراض الجلدية المزمنة المرتبطة باضطراب في جهاز المناعة، وتظهر على شكل بقع حمراء سميكة مغطاة بقشور بيضاء، يصاحبها جفاف وحكة وتشقق في الجلد، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى التهاب وآلام في المفاصل، ويعتمد العلاج على شدة الحالة، ويشمل الكريمات الموضعية والعلاج الضوئي والإبر البيولوجية للحالات المتقدمة.

. أعمل سائقاً في شركة خاصة، براتب 3000 درهم شهرياً، وأعيل أسرة مكونة من زوجة و5 أبناء.