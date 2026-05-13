«أبوحواء» وزوجته يحتاجان إلى 38 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي

يعاني (أبو حواء - 75 عاماً - صومالي) أمراضاً مزمنة، وجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة، ليصبح ملازماً للكرسي المتحرك، كما تعاني زوجته البالغة من العمر 70 عاماً، مشكلات صحية عدة، منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، ويحتاجان إلى 38 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي من أجل تلقي العلاج اللازم، وتناشد ابنتهما أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب لعلاج أبويها.

وتروي الابنة (حواء) معاناة أبويها، قائلة: «أصيب والدي بجلطة دماغية في 2022، أفقدته القدرة على الحركة، وأصبح بعدها ملازماً للكرسي المتحرك، إضافة إلى معاناته مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، ما يستدعي متابعة طبية مستمرة، وأدوية بشكل دائم».

وأوضحت أنه يتلقى العلاج بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، وأكّدت التقارير الطبية ضرورة استمراره في تلقي العلاج، محذرة من أن أي تأخير قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

ولفتت إلى معاناة والدتها أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري، إلى جانب آلام مزمنة أثّرت في قدرتها على الحركة، ما زاد من صعوبة الوضع الصحي داخل الأسرة، وأشارت إلى أن أمر العلاج بات معقداً بعدما انتهت صلاحية بطاقة التأمين الصحي، في الوقت الذي يصعب عليها تحمل نفقات العلاج، موضحة أن إجمالي كُلفة تجديد بطاقة التأمين لهما 38 ألف درهم.

وأضافت: «أنا المعيلة الوحيدة للأسرة، المكونة من ثلاثة أشقاء وأربعة أبناء فضلاً عن أبي وأمي، وأعمل في جهة حكومية براتب يبلغ 14 ألف درهم، يذهب الجزء الأكبر منه لسداد الإيجار والمصروفات المعيشية والأقساط الدراسية، وقرض البنك، ما يجعل الأسرة عاجزةً عن توفير كُلفة العلاج أو تجديد التأمين الصحي».

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون لإنهاء معاناة والديها، وإنقاذ حياتهما من الخطر.

