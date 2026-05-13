«إسلام» يحتاج إلى 42 ألف درهم لاستكمال علاج سرطان الدماغ

يعاني (إسلام - بنغالي - 37 عاماً) سرطان الدماغ، منذ عام، وخضع لعملية استئصال للورم، ثم بدأ بعدها رحلة العلاج الكيماوي، للسيطرة على وضعه الصحي، ويعجز حالياً عن سداد كُلفة الأدوية الخاصة التي يحتاج إليها، وتُقدر كُلفتها بـ42 ألف درهم لمدة عام، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب مراعاة لظروفه المالية الصعبة وحتى لا تتعرّض حياته للخطر.

وأكّدت تقارير طبية، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، أن تأخر المريض في أخذ العلاج سيُعرّض حياته للخطر.

ويروي المريض لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «قبل عام شعرت بتعب شديد، وارتفاع في درجة حرارتي، وصداع، لدرجة أنني عجزت عن الذهاب إلى العمل، فاصطحبني صديقي إلى أقرب مستشفى».

وأضاف: «طلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل، من أجل التعرّف إلى أسباب تلك الأعراض، وبعدها أخبرني أن السبب إصابة فيروسية، نتيجة نقص فيتامين (D) وفيتامينات أخرى، وأعطاني بعض المضادات الحيوية والمسكنات، وتحسّنت حالتي الصحية قليلاً».

وتابع: «بعد أسبوع عاودتني الأعراض ذاتها، لكني في هذه المرة تعرّضت للإغماء، ما استدعى الاتصال بسيارة إسعاف لنقلي إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، وتم وضعي تحت الملاحظة، مع إعطائي مسكنات، وأُجريت ليَّ أشعة مقطعية».

واستطرد: «أظهرت نتيجة الأشعة إصابتي بورم ضخم في الدماغ، يشتبه في أن يكون سرطانياً، وطلب الطبيب إعادة الأشعة، للتأكد من نتيجتها، وبالفعل بعدها تأكدت إصابتي بسرطان الدماغ»، وأوضح أنه خضع لعملية استئصال للورم، ثم للعلاج الكيماوي، إلى أن تحسّنت حالته، مشيراً إلى حاجته إلى استكمال خطته العلاجية من خلال الانتظام على أدوية من نوع خاص بكُلفة 42 ألف درهم لمدة عام.

ولفت إلى أنه فقد عمله بسبب المرض، حيث كان يعمل سائقاً خاصاً، ما أدى إلى تردي وضعه المادي كثيراً، ما يحول دون قدرته على تدبير المبلغ المطلوب لاستكمال علاجه، مؤكداً أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويعيش حالياً على مساعدة مالية يقدمها له أحد الأصدقاء، تلبي بالكاد متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير كُلفة العلاج المطلوبة، لإنقاذ حياته من المرض الذي حوّل حياته إلى جحيم.

المريض:

. أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وفقدتُ عملي بسبب المرض، وأعيش على إعانة مالية من أحد الأصدقاء، تكفي بالكاد مصروفات الحياة اليومية.