9200درهم فاتورة علاج الطفل «فيصل» من ارتفاع حاد في السكر

تعرض الطفل (فيصل - هندي) لارتفاع شديد في السكري، أفقده الوعي، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ، بمستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله الحكومي في رأس الخيمة. ومكث المريض يومين تحت المراقبة الطبية، في المستشفى، حتى تمكّن الأطباء من السيطرة على حالته الصحية، وتأكدوا من استقرا ر وضعه، فيما بلغت تكاليف علاجه 9200 درهم.

وقال والده إنه شعر بالطمأنينة بعد شفاء ابنه، لكنه واجه مشكلة أخرى، هي عدم القدرة على سداد قيمة فاتورة العلاج، بسبب مروره بظروف مالية صعبة، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المبلغ المطلوب.

وأفاد تقرير طبي صادر عن المستشفى، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض البالغ 14 عاماً، يعاني مرض السكري منذ ولادته، وقد أدخل إلى قسم الطوارئ، أخيراً، فاقداً الوعي، نتيجة تعرضه لارتفاع شديد في أنسولين الدم، وتم تقديم العلاج اللازم له».

وأضاف التقرير أن تكاليف علاج المريض وإقامته في المستشفى بلغت 9200 درهم.

وقال والد المريض لـ«الإمارات اليوم»: «فقد (فيصل) وعيه خلال نزهة أسرية إلى إحدى الحدائق في رأس الخيمة، إذ ذهب لاستكشاف الحديقة، بعد وصولنا إلى المكان، وقبل أن تستقر أشياؤنا في أماكنها سمعنا صراخه، ثم اختفى صوته، ووجدناه واقعاً على الأرض، فذهبنا به أنا وزوجتي مسرعين إلى المستشفى».

وتابع: «عندما أدخلته إلى قسم الطوارئ، أخبرتهم بأنه مصاب بمرض السكري، فتم إنعاشه، وطلب الطبيب إجراء فحوص وتحاليل للاطمئنان على وضعه الصحي».

وأكمل الأب: «أظهرت النتائج أنه مصاب بارتفاع حاد في أنسولين الدم، وأكد الطبيب لنا ضرورة إعطائه أدوية للحفاظ على مستوى السكر، وطلب أن يمكث في قسم الملاحظة في المستشفى يومين، وقد تلقى خلال إقامته العناية الطبية اللازمة، حتى استقرت حالته الصحية، لكن كلفة علاجه في المستشفى بلغت 9200 درهم، فيما أنا لا أستطيع دفع ولو جزءاً بسيطاً من هذا المبلغ».

وشرح الأب أن إمكاناته المالية متواضعة جداً، إذ يعمل سائقاً بإحدى الجهات الخاصة في رأس الخيمة، وراتبه 2700 درهم، وهو المعيل الوحيد لأسرته التي تتكون من ثلاثة أفراد، كما أنه يدفع جزءاً من راتبه لأبيه وأمه في الهند.

وقال: «أقف عاجزاً عن سداد فاتورة علاج ابني، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها»، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد فاتورة المستشفى.

