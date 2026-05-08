16.9 ألف درهم متأخرات إيجارية تهدد استقرار أسرة «أبوجلال»

يعجز (أبوجلال) عن سداد متأخرات إيجارية تبلغ 16 ألفاً و969 درهماً، نتيجة فقدانه عمله قبل عام ونصف العام، وبقائه عاطلاً عن العمل لنحو عام، إذ تراكمت الالتزامات المالية عليه، إلى أن وجد نفسه مهدداً بدخول السجن، وأسرته معرضة للطرد من مسكنها في رأس الخيمة.

وناشد (أبوجلال) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، حفاظاً على استقرار أسرته المكونة من زوجة وأربعة أطفال.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه عمل في الدولة لأكثر من 14 عاماً في القطاع الخاص، وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 5000 درهم، قبل أن تتدهور أوضاعه المالية عقب إنهاء خدماته، نتيجة خسائر تعرّضت لها جهة عمله.

وأضاف أنه بحث طوال الفترة الماضية عن فرصة عمل جديدة، إلا أن محاولاته لم تنجح، ما اضطره إلى الاعتماد على أعمال بسيطة ومتقطعة، من بينها تخليص المعاملات، وإيصال الطلبة إلى مدارسهم، لتوفير قوت يوم أسرته.

وأوضح أن فقدان مصدر دخله الثابت تسبب في تراكم الديون والالتزامات عليه، مشيراً إلى أن أسرته تعتمد حالياً على مساعدات غذائية وتعليمية، إضافة إلى دعم محدود في السكن، من جمعيات خيرية وأصدقاء مقربين.

وتابع أن عجزه عن سداد الأقساط الإيجارية المتأخرة دفع مالك المسكن إلى رفع دعوى قضائية ضده، للمطالبة بسداد المبلغ المتراكم البالغ 16 ألفاً و969 درهماً، مؤكداً أن عدم السداد يهدده بالسجن وإخراج أسرته من المنزل.

وقال: «طرقت أبواباً كثيرة بحثاً عن مخرج، لكن ظروفي المالية لم تسمح لي بتدبير المبلغ المطلوب، ولا أعرف كيف أحمي أسرتي من التشرد»، مناشداً أهل الخير مساعدته على تجاوز محنته، وسداد المتأخرات الإيجارية.