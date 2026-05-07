«نعيمة» تعاني شللاً نصفياً.. وتحتاج إلى 99 ألف درهم للعلاج

تعاني (نعيمة - من جزر القمر – 41 عاماً) شللاً نصفياً في الجانب الأيمن بعد إصابتها بجلطة دماغية، منذ أبريل الماضي، وباتت طريحة الفراش، وتحتاج إلى علاج تأهيلي ووظيفي عاجل بكلفة 99 ألفاً و41 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها لا تسمح بتدبير المبلغ، ويناشد والدها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية (صحة) في أبوظبي، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة تحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن، من أجل استعادة قدرتها على الحركة والنطق.

ويروي والدها لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «بدأت الأعراض بصداع متكرر وطنين في الأذن و(زغللة) في العين ودوار وخفقان في القلب، وبعدها سقطت ابنتي فجأة، فنقلتها إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث أجريت لها فحوص وأشعة وتحاليل، وشُخّصت حالتها بجلطة دماغية، وتلقت علاجاً خاصاً بمذيبات الجلطات ومميعات الدم، وأدوية لضبط الضغط والكوليسترول».

وأضاف أن الجلطة تسببت في إصابتها بشلل نصفي في الجانب الأيمن، ما جعلها ملازمة للفراش باستمرار، وهو ما يتطلب علاجاً تأهيلياً عاجلاً لتجنّب بقائها على هذه الحالة، وأوضح أن الأطباء أخبروه بأن كلفة العلاج التأهيلي والوظيفي اللازم لابنته تُقدّر بـ99 ألفاً و41 درهماً، لافتاً إلى مروره بضائقة مالية بعد توقّفه عن العمل، وأن ابنته الكبرى أصبحت المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من ثمانية أفراد، وتعمل براتب 5000 درهم، بالكاد يكفي متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

ويناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لمساعدته في تدبير كلفة علاج ابنته، لإنقاذها من معاناتها.

الجلطة الدماغية

الجلطة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عند انقطاع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، أو نتيجة نزيف داخلي، ما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ خلال دقائق.

وتحدث إما بسبب انسداد أحد الشرايين (جلطة إقفارية)، أو تمزّق وعاء دموي (جلطة نزفية)، وتزداد احتمالية الإصابة بها مع ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول وأمراض القلب.