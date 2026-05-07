«صحة» تُجري جراحة وعائية ناجحة لإنقاذ حياة مريضة تبلغ 98 عاماً

أعلنت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن إنجاز إكلينيكي بارز في مدينة الشيخ خليفة الطبية (صحة)، حيث نجح فريق جراحة الأوعية الدموية في إجراء تدخل جراحي طارئ لإنقاذ حياة مريضة تبلغ 98 عاماً، كانت تعاني نقصاً حاداً في التروية الدموية بالساق، ويجسّد هذا الإنجاز مستوى الجاهزية العالية وروح التعاون والتميز الإكلينيكي في التعامل مع الحالات الوعائية المعقدة.

ووصلت المريضة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في حالة حرجة، وكانت بحاجة إلى تدخل جراحي عاجل ومتخصص لإعادة تدفق الدم وإنقاذ الطرف من خطر البتر، وتم تفعيل فريق جراحة الأوعية الدموية على الفور، حيث جرى تقييم الحالة واستقرارها إكلينيكياً قبل الشروع في الإجراء الطارئ.

وقال رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور أوتورينو ديل فوكو: «تعكس هذه الحالة فاعلية نهجنا متعدد التخصصات، إلى جانب التفاني الكبير من جميع أعضاء القسم، وإدارة الحالات الطارئة المعقدة تتطلب مهارة تقنية عالية، وتواصلاً واضحاً، وعملاً جماعياً منسقاً، وأنا فخور للغاية بما قدّمه الفريق من مستوى احترافي متميز».

كما أسهم طبيب اختصاصي جراحة الأوعية الدموية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الدكتور هزاع عثمان، في دعم التدخل الجراحي، من خلال تقديم الإرشاد والتوجيه عن بُعد، ما أسهم في ضمان استمرارية اتخاذ القرار الإكلينيكي خلال الحالة الطارئة، وقال: «رعاية المرضى هي جوهر رسالتنا، وأولويتنا الدائمة هي تقديم أعلى مستويات العلاج، بصرف النظر عن التوقيت أو مدى صعوبة الحالة»، وتواصل المريضة تعافيها بشكل ملحوظ بعد العملية، ما يعكس قدرة مدينة الشيخ خليفة الطبية على التعامل مع أكثر الحالات تعقيداً، باستخدام تقنيات جراحية متقدمة، ضمن منظومة متكاملة من الرعاية والتنسيق بين مختلف التخصصات.