«أبوحكيم» يحتاج إلى 176.9 ألف درهم للعلاج من ورم دماغي

يعاني (أبوحكيم - سوري - 48 عاماً) ورماً دماغياً خبيثاً، منذ يناير الماضي، ويحتاج إلى مواصلة جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي بشكل منتظم، حتى لا تتدهور حالته الصحية، وتبلغ كُلفة العلاج الإجمالية 176 ألفاً و910 دراهم، وتناشد زوجته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وقالت زوجة المريض لـ«الإمارات اليوم»:«تعرض زوجي لنوبة إغماء مفاجئة أثناء وجوده في المنزل، رافقتها نوبات صرع لم يكن يعانيها من قبل، ونقلناه على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث خضع لفحوص وتحاليل طبية شاملة، إضافة إلى الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وبقي تحت الملاحظة الطبية يوماً كاملاً، قبل أن تُظهر النتائج وجود ورم في الدماغ»، وأضافت أن الأطباء نصحوا بنقله بشكل عاجل إلى مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في إمارة رأس الخيمة لاستكمال التشخيص والعلاج.

وتابعت: «نقلناه إلى قسم الطوارئ في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، حيث أُعيدت جميع الفحوص والتحاليل المخبرية، وأُدخل وحدة العناية المركزة لمدة يومين، قبل أن يخبرنا الطبيب المعالج بأنه مصاب بورم دماغي خبيث في الرأس، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لإزالة الورم في أسرع وقت ممكن».

وأوضحت أن زوجها خضع للعملية الجراحية، وبقي لمدة يومين في قسم العناية المركزة، ثم نُقِل إلى غرفة الرعاية العادية لاستكمال الخطة العلاجية المقررة له، حيث بدأ في جلسات العلاج الإشعاعي والكيماوي.

وأشارت إلى تكفل إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بكُلفة العلاج السابقة، نظراً إلى عدم امتلاك زوجها تأميناً صحياً يغطي علاج الأورام، إلا أنه لايزال يحتاج إلى استكمال الجلسات، وأفادت بأن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة أكّد ضرورة مواصلة جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي بشكل منتظم، حتى لا تتدهور حالته الصحية، مشيرة إلى أن الكُلفة الإجمالية للعلاج تبلغ 176 ألفاً و910 دراهم.

وقالت إن زوجها يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص منذ عام 2023، وكان يتقاضى راتباً شهرياً قدره 5000 درهم، وعندما استقر وضعه المادي قرر إحضار أسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وطفلين للعيش معه في الدولة، وأضافت: «لكن المرض قلَب حياتنا رأساً على عقب، وأصبح زوجي غير قادر على العمل، كما أننا نمرّ بظروف مالية صعبة»، وتناشد الزوجة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لزوجها، ومساعدته على توفير كُلفة العلاج من أجل إنقاذ حياته.

الورم الدماغي

الورم الدماغي نمو غير طبيعي للخلايا الدماغية، وقد يؤثر في وظائف الدماغ الحيوية، ويسبب أعراضاً مثل الصداع الشديد، ونوبات الصرع، وفقدان التوازن، ويحتاج المصاب عادة إلى تدخل جراحي لإزالة الورم، يتبعه علاج إشعاعي وكيماوي، للحد من انتشار الخلايا السرطانية، ومنع عودة المرض، إضافة إلى متابعة طبية دقيقة للحفاظ على استقرار الحالة الصحية.

زوجة المريض:

