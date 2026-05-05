«أبوجوري» يعجز عن سداد 17.5 ألف درهم متأخرات إيجارية

تحولت حياة (أبوجوري - سوري) المستقرة إلى معاناة يومية، بعدما وجد نفسه غارقاً في الديون، وعاجزاً عن سداد متأخرات إيجارية بلغت 17 ألفاً و542 درهماً، ما يُهدّد أسرته بالإخلاء.

وقال (أبوجوري) لـ«الإمارات اليوم» إن ظروفه المالية كانت مستقرة، وكان قادراً على توفير متطلبات أسرته المكونة من زوجة وطفلين، إلى جانب والدته التي كانت تعيش معهم، إلى أن تعرضت والدته لوعكة صحية شديدة، استدعت خضوعها لعلاج مكلف استمر فترة طويلة، ما اضطره إلى الاقتراض لتأمين كلفة علاجها، وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليه تدريجياً، حتى فقد القدرة على سداد التزاماته المالية.

وأضاف أن والدته توفيت العام الماضي، بينما لم يتمكن من التعافي مالياً بعد تلك المرحلة، إذ استمرت الالتزامات المالية بالتراكم، خصوصاً المتأخرات الإيجارية التي لم يعد قادراً على سدادها. وأشار إلى أنه تواصل مع مالك المسكن وشرح له ظروفه، طالباً منحه مهلة أو التوصل إلى تسوية جزئية، إلا أن محاولاته لم تنجح، إذ رفع مالك المسكن دعوى قضائية ضده للمطالبة بالمبلغ.

وبيّن أن إجمالي المتأخرات الإيجارية يبلغ 17 ألفاً و542 درهماً، وفي حال عدم السداد سيتم تنفيذ حكم الإخلاء، وهو ما سيضع أسرته أمام خطر فقدان المسكن.

وتابع: «أعيش حالة من القلق والخوف المستمر على مصير أسرتي، ولا أعرف كيف أتصرف في ظل هذه الظروف الصعبة»، وناشد (أبوجوري) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المتأخرات الإيجارية، حتى يتمكّن من تأمين المسكن لأسرته، واستعادة جزء من استقراره المفقود.

