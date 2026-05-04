«أبوعوض» يعجز عن سداد 34.2 ألف درهم متأخرات إيجارية

يواجه (أبوعوض - سوداني) ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عجزه عن سداد إيجار الشقة التي يقطنها مع أسرته، ما حدا بمؤجرها (المالك) لرفع قضية إيجارية، مطالباً بالإخلاء.

ويواجه الأب صعوبة بالغة في تدبير الأقساط المترتبة عليه، التي تبلغ قيمتها 34 ألفاً و200 درهم، نتيجة تعرّضه لحادث مروري قبل نحو عام، تسبب في توقفه عن عمله، وتالياً تراكم الديون عليه.

وقال (أبوعوض) لـ«الإمارات اليوم»: «تعرضت لحادث مروري أثناء توجهي إلى عملي، وهو ما أدى إلى إصابتي بكسور في القدمين واليد، وألزمني الفراش لأشهر عدة، ولعجزي عن العمل في تلك الظروف ساءت حالتي المادية أيضاً، فتراكم علي إيجار الشقة، ورفع المالك قضية في المحكمة لمطالبتي بالإخلاء».

وأضاف أنه لا يعرف كيف سيتدبر المبلغ المطلوب، لافتاً إلى أنه يعجز عن سداد ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات المترتبة عليه، مناشداً أهل الخير تقديم المساعدة له في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها هو وأسرته، وإعانته على سداد المتأخرات الإيجارية لمالك الشقة، حتى لا تفقد عائلته مسكنها، مضيفاً أنه تعافى واسترجع صحته، وقدرته على الذهاب إلى العمل مجدداً.

وأكمل: «كان الراتب الذي أتقاضاه من عملي كافياً لتدبير أمور حياتي، وسداد التزاماتي المالية بشكل منتظم، ولكن الحادث المروري، وفقداني العمل، وتراكم التزاماتي المالية، أعادتني إلى الصفر».

وشرح أنه المعيل الوحيد لأسرته، ويعمل في إحدى شركات المقاولات في دبي، براتب شهري يبلغ 4000 درهم، فيما تتكون أسرته من خمسة أفراد.

وقال: «في حال عدم سدادي المتأخرات الإيجارية، سأضطر للبحث عن مأوى جديد لنا، على الرغم من أن وضعي المالي حالياً لا يسمح لي باستئجار شقة أخرى».

وناشد (أبوعوض) أصحاب القلوب الرحيمة والجمعيات الخيرية تقديم المساعدة له، حتى يتمكن من إعادة الاستقرار إلى أسرته.