«أم سنان» تحتاج إلى 52.4 ألف درهم لعلاج سرطان الثدي الثلاثي

تعاني (أم سنان - 43 عاماً) سرطان الثدي الثلاثي، الذي انتشر إلى الغدد اللمفاوية والصدر، وتحتاج إلى استكمال العلاج الكيماوي والإشعاعي وأدوية هرمونية بكلفة 52 ألفاً و479 درهماً، إلا أن ظروف أسرتها المالية الصعبة تحول دون قدرتها على تحمل كلفة العلاج، وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير المبلغ المطلوب.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية (صحة) في أبوظبي، أن المريضة أصبحت في مرحلة متقدمة من المرض، مشيراً إلى أن التأخر يعرض حياتها للخطر.

وروت المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلة إنها شعرت في أكتوبر 2023 بوجود كتلة في الثدي الأيسر، فتوجهت إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث أخبرها الأطباء في البداية بأنها تعاني التهاباً، إلا أن الكتلة استمرت في النمو بصورة تدريجية مع مرور الوقت، ما دفعها إلى مراجعة مستشفى آخر وإجراء فحوص وتحاليل دقيقة.

وأضافت: «بعد ظهور نتائج الفحوص أبلغني الطبيب بأن الورم خبيث، وأنني بحاجة إلى عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم، وبالفعل خضعت للجراحة ثم بدأت رحلة العلاج الكيماوي والإشعاعي».

وأشارت إلى أن التأمين الصحي كان يغطي تكاليف علاجها في بداية المرض، الأمر الذي ساعدها على تلقي العلاج والمتابعة الطبية بصورة منتظمة، إلا أن حالتها الصحية شهدت تدهوراً أخيراً، وبعد إجراء فحوص جديدة تبين أن المرض انتشر إلى الغدد اللمفاوية والصدر، وأصبحت بحاجة إلى خطة علاجية جديدة وأدوية متخصصة لا يشملها التأمين الصحي.

وقالت إن زوجها فقد عمله نتيجة إعادة هيكلة الشركة التي كان يعمل بها، وحصل على عمل جديد، إلا أن راتبه الحالي أقل من السابق، كما أن جهة عمله الجديدة لا توفر تأميناً صحياً للأسرة، ما فاقم الأعباء المالية وجعلهم غير قادرين على توفير كلفة العلاج المطلوبة في ظل تراكم إيجار السكن والمصروفات المعيشية والرسوم الدراسية للأبناء.

وأضافت: «أعيش يومياً حالة من الخوف والقلق من تدهور وضعي الصحي، خصوصاً أن الأطباء أكدوا ضرورة الالتزام بالخطة العلاجية، وعدم التأخر في تلقي العلاج، لأن ذلك قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة».

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على استكمال علاجها، مؤكدة أن وقوفهم معها سيمنحها فرصة لمواصلة العلاج ومقاومة المرض.

سرطان الثدي الثلاثي

أحد أنواع سرطان الثدي، ويتميّز بأن خلاياه لا تحتوي على مستقبلات الإستروجين والبروجسترون ولا بروتين HER2، لذلك لا يستجيب للعلاج الهرموني أو العلاجات الموجّهة لهذه المستقبلات، ويُعالج غالباً بالعلاج الكيميائي وأحياناً المناعي.

المريضة:

• زوجي فقد عمله، وحصل على عمل جديد لا يوفر تأميناً صحياً للأسرة، وراتبه الحالي أقل من السابق.