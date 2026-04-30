«أبوجيهان» يعاني «اللوكيميا».. ويحتاج إلى أدوية بـ 40 ألف درهم

يعاني (أبوجيهان - بنغالي - 58 عاماً) سرطان الدم (لوكيميا) وخضع لجلسات علاج إشعاعي وكيماوي، ويحتاج إلى استكمال العلاج من أجل السيطرة على المرض، وتبلغ كلفة الأدوية 40 ألف درهم، إلا أنه يعاني تدهور ظروفه المادية، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية (صحة) في أبوظبي، وحصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن المريض توقف عن العلاج اللازم منذ ثلاثة أشهر، ما يعرض حياته للخطر.

ويروي المريض قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «قبل عام ونصف العام شعرت بتعب شديد وارتفاع في درجة حرارتي، وعدم قدرتي على الذهاب إلى العمل، فأخبرت صديقي في السكن، فأخذني إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف: «وصلنا إلى قسم الطوارئ، وطلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل، ووضعني تحت الملاحظة الطبية، وأعطاني بعض المضادات الحيوية والمسكنات، وتحسنت حالتي الصحية قليلاً».

وتابع: «أظهرت نتيجة الفحوص خللاً في كرات الدم البيضاء، واشتباهاً في الإصابة بسرطان الدم (لوكيميا)، وطُلب مني إعادة الفحوص، للاطمئنان أكثر على وضعي الصحي».

وأوضح: «أكدت نتائج الفحوص الجديدة إصابتي بسرطان الدم، وأخبرني الطبيب بضرورة البدء في العلاج الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على السرطان، وبالفعل أخضع للعلاج منذ عام ونصف».

وقال: «تحسن وضعي الصحي كثيراً إلى أن أصبحت عاجزاً عن توفير قيمة الأدوية التي أحتاج إليها منذ نحو ثلاثة أشهر، والتي تقدر بـ40 ألف درهم، وأصبحت على وشك الإصابة بانتكاسة»، وتابع المريض: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وراتبي 1200 درهم، وأرسل لهم شهرياً مصروفات حياتهم اليومية، إضافة إلى الإيجار والأقساط الدراسية»، ويناشد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في توفير تكاليف علاجه وأدويته من أجل إنقاذ حياته من المرض.

