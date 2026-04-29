متبرع يُسدّد 77.8 ألف درهم لعلاج «أم ريم»

سدّد متبرع 77 ألفاً و800 درهم كلفة أدوية وإعادة تأهيل الرئة بعد الزراعة، للمريضة (أم ريم)، التي تعاني فشلاً رئوياً ومشكلات في القلب، وأمراضاً مزمنة، وتتلقى علاجها بمستشفى (صحة) مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة في المستشفى، حتى تتمكن من تلقي علاجها في أسرع وقت ممكن.

وأعرب زوج المريضة عن شكره العميق للمتبرع لاستجابته السريعة ووقفته معه ومع زوجته في ظل الظروف الصعبة التي يمران بها، مؤكداً أن التفاعل ليس بغريب على مجتمع الإمارات الذي عُرف دائماً بتلاحم أفراده ودعم المحتاجين، والوقوف إلى جانب المرضى، مشيراً إلى أن ما تلَقّته زوجته من دعم يعكس أسمى معاني الإنسانية والتراحم بين أفراد المجتمع.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 20 أبريل الجاري، قصة معاناة (أم ريم - مصرية - 39 عاماً) نتيجة إصابتها بفشل رئوي حاد منذ نحو عامين، الأمر الذي استدعى زراعة رئة لها قبل بضعة أشهر، لكن الفشل الرئوي تسبب في ظهور مشكلات صحية عدة لها، منها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري، إضافة إلى إصابتها بمشكلات في القلب.

ونتيجة لذلك احتاجت إلى أدوية لإعادة تأهيل الرئة بعد الزراعة، إضافة إلى الحد من مضاعفات أمراضها المزمنة.

وكان الزوج قد ناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف أدوية زوجته، لخوفه الشديد من تدهور وضعها الصحي، وانتكاسته بعدما أسهمت زراعة الرئة في تحسن حالتها.

وقال إن زوجته كانت تشعر بألم مستمر في صدرها، إضافة إلى الإرهاق، ولا تستطيع التنفس بشكل طبيعي، فتوجه بها إلى المستشفى، وطلب الطبيب في قسم الطوارئ وضع أجهزة تنفس لها، وإجراء تحاليل وفحوص مخبرية، كما طلب تصوير مكان الألم، وقد أظهرت النتائج أنها مصابة بفشل رئوي حاد.

وأكد لهما ضرورة إجراء عملية زراعة رئة في أسرع وقت ممكن.

وتابع الزوج أن مرض الفشل الرئوي أدى إلى إصابة زوجته بمضاعفات شكلت خطورة كبيرة على حياتها.