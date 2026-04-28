«أبومازن» يعجز عن سداد 17 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبومازن - سوري) عن سداد متأخرات إيجارية تبلغ 17 ألف درهم، بسبب ظروفه المالية الصعبة، بعد فقدانه مصدر دخله لفترة طويلة، ما أدى إلى تراكم الالتزامات المالية عليه، وأصبح مهدّداً بالإخلاء من المسكن الذي يقيم فيه مع أسرته، ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على سداد المبلغ، وإنقاذ أسرته من التشرد.

وقال (أبومازن) لـ«الإمارات اليوم» إنه كان يعيش حياة مستقرة برفقة أسرته، إذ عمل في إحدى الشركات الخاصة، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يُمكّنه من توفير احتياجات بيته وسداد التزاماته المالية.

وأضاف أنه تعرّض لاحقاً لفقدان عمله، وظل لفترة طويلة من دون مصدر دخل ثابت، ما تسبب في تراكم الديون والمتأخرات الإيجارية عليه، مشيراً إلى أنه حاول البحث عن فرصة عمل جديدة لتأمين احتياجات أسرته، لكنه واجه صعوبات كبيرة.

وأوضح أنه حصل أخيراً على فرصة عمل براتب لا يتجاوز 2500 درهم، وهو لا يكفي لتغطية المصروفات الأساسية لأفراد أسرته، لافتاً إلى أنه يُعيل أسرة مكونة من زوجة وثلاثة أبناء، وأكد أنه حاول التفاهم مع مالك المسكن للحصول على مهلة للسداد، إلا أن المتأخرات الإيجارية استمرت في التراكم حتى بلغت 17 ألف درهم.

وقال: «أصبحت عاجزاً عن سداد الإيجار، وأخشى أن يتم إخلاؤنا من المسكن في أي وقت، ولا أمتلك أي وسيلة لتوفير المبلغ المطلوب».

وناشد (أبومازن) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية، حتى يتمكّن من توفير حياة مستقرة لأسرته وتجنّب الإخلاء.