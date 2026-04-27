متبرعان يُسدّدان 45 ألف درهم لعلاج «أم عبدالقادر»

سدّد متبرعان 45 ألف درهم كلفة علاج المريضة (أم عبدالقادر - صومالية - 54 عاماً)، التي تعاني ورماً في الرحم يُسبب لها نزيفاً حاداً ومستمراً، وتحتاج إلى إجراء عملية جراحية مستعجلة لاستئصال الرحم.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريضة بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

وأعربت (أم عبدالقادر) عن شكرها وامتنانها للمتبرعين، مؤكدة أن وقفتهما الإنسانية أسهمت في تخفيف معاناتها ومنحتها أملاً جديداً في الشفاء، بعد أن كانت تواجه خطراً يُهدّد حياتها.

وأضافت أن ما تجده من دعم إنساني يعكس تماسك المجتمع وتكافله، إذ يحرص أهل الخير على الوقوف إلى جانب المرضى ومساندتهم في تجاوز محنهم، الأمر الذي يمنحهم دافعاً قوياً للاستمرار ومواجهة المرض بثقة وأمل.

وكانت «الإمارات اليوم»» نشرت، في وقت سابق، قصة معاناة المريضة التي بدأت في فبراير الماضي، عندما شعرت بآلام شديدة في البطن مصحوبة بنزيف حاد، ما استدعى نقلها إلى مستشفى خاص، حيث خضعت لفحوص وتحاليل أظهرت وجود ورم في الرحم.

وأوضح تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية أنها تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لاستئصال الرحم، لتفادي تدهور حالتها الصحية وحدوث مضاعفات خطرة.

وأكد التقرير أن الإسراع في إجراء العملية يزيد فرص الشفاء، ويحدّ من تطور الحالة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الطبية في الوقت المحدد.