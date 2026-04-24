«أم كنان» تحتاج إلى 41.4 ألف درهم للعلاج من سرطان البلعوم الأنفي

تعاني (أم كنان - يمنية - 50 عاماً) سرطان البلعوم الأنفي، منذ عام ونصف العام، وخضعت للعلاج الكيماوي، إلا أن حالتها انتكست منذ شهرين، وأصبحت تحتاج مرة أخرى إلى جلسات علاج كيماوي مكثفة، ثم إجراء عملية استئصال للورم، فضلاً عن متابعات طبية في المستشفى بكلفة إجمالية تبلغ 41 ألفاً و469 درهماً، ويمر زوجها بظروف مالية صعبة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير المبلغ المطلوب لعلاج زوجته.

وأكدت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية (صحة) في أبوظبي، أن المريضة لديها ورم سرطاني في الجيوب الأنفية، موضحة أن الورم في مرحلة متقدّمة تستدعي بدء العلاج في أسرع وقت ممكن، حتى لا تتعرض حياتها للخطر.

ويروي زوج المريضة (أم كنان) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة زوجته مع المرض، قائلاً: «منذ عام ونصف العام، كانت زوجتي تشعر بصداع وكحة مزمنة، وحمى بشكل مستمر، وبعدم القدرة على تناول الطعام، وفجأة وجدتها فاقدة الوعي وحرارتها مرتفعة، فحاولت إسعافها حتى استعادت وعيها، وأخذتها فوراً إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف: «طلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل، للتعرّف إلى سبب الحمى والصداع المزمن، وأخبرنا بأن هناك ورماً في قنوات الجيوب الأنفية، ويحتمل أن يكون سرطانياً، لذا تم تحويلها إلى قسم الأورام في المستشفى».

وتابع: «أكدت نتائج الفحوص والتحاليل إصابتها بسرطان البلعوم الأنفي، الذي كان سبباً لظهور تلك الأعراض، وأخبرنا الطبيب بضرورة بدء العلاج الكيماوي اللازم للسيطرة على السرطان، وبالفعل بدأت زوجتي، منذ عام ونصف العام، في تلقي العلاجات المطلوبة، إلا أن حالتها انتكست مرة أخرى منذ شهرين، وأصبحت تحتاج إلى علاج كيماوي مكثف مرة أخرة، وبعدها إجراء عملية استئصال للورم، فضلاً عن المتابعة الدورية في المستشفى التي تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ41 ألفاً و469 درهماً».

واستطرد: «أعجز تماماً عن دفع تكاليف علاجها، لأن وضعنا المادي ضعيف جداً»، موضحاً أن ابنه الأكبر هو المعيل الوحيد لأسرتهم المكونة من ثمانية أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5500 درهم، يدفع جزءاً منه لإيجار المنزل، وما يتبقى بالكاد يلبي متطلبات الحياة اليومية.

وأشار إلى خوفه على زوجته من أن يفتك بها المرض في حال عدم تمكنها من تلقي العلاج المطلوب، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لهم من أجل إنقاذ حياة زوجته من المرض.

سرطان البلعوم الأنفي

سرطان البلعوم الأنفي نوع من السرطانات يبدأ في الجزء العلوي من الحلق، وتحديداً في المنطقة الواقعة خلف الأنف وفوق مؤخرة الحلق، ومن أبرز أعراضه ظهور تغيرات في الرقبة، مثل كتلة أو نتوء في الرقبة نتيجة انتشار السرطان إلى الغدد الليمفاوية، ومشكلات الأذن مثل الطنين، وفقدان السمع، أو التهابات متكررة، وأعراض أنفية مثل انسداد الأنف المزمن، ونزيف الأنف، أو وجود دم في البلغم، وأعراض أخرى مثل الصداع وألم الوجه، والرؤية الضبابية في بعض الأحيان.

