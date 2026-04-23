متبرّع يُسدّد 45 ألف درهم كلفة أدوية ومتابعات طبية لـ «أبوصالح»

سدّد متبرع 45 ألف درهم كلفة أدوية ومتابعات طبية لـ(أبوصالح - 75 عاماً) الذي يعاني مرض السكري من النوع الأول، وارتفاع الضغط والكوليسترول، وخللاً في عمل الغدة، إضافة إلى نقص الفيتامينات وهشاشة العظام، وأصيب أخيراً بتلف في الأعصاب الحركية والحسية نتيجة إصابته بالسكري.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى، ليتمكن من تلقي علاجه في أسرع وقت ممكن.

وأعرب أخو المريض عن شكره العميق للمتبرع لاستجابته السريعة ووقفته الكريمة، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً أن هذه المبادرة الخيرية والتفاعل المجتمعي ليسا مستغربين على مجتمع الإمارات الذي عُرف دائماً بتلاحم أفراده وتكاتفهم في دعم المحتاجين، والوقوف إلى جانب المرضى، مشيراً إلى أن ما تلَقّاه أخوه من دعم يعكس أسمى معاني الإنسانية والتراحم بين أفراد المجتمع.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أول من أمس، قصة معاناة (أبوصالح) مع المرض.

وروى أخو المريض أن معاناة أخيه بدأت بعدما أصيب بمرض السكري من النوع الأول الحاد قبل سنوات، لكنه واظب على تناول الأدوية.

وأضاف: «في الفترة الأخيرة عانى آلاماً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، وصاحبه شعور دائم بالتعب، فتوجهتُ به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لإجراء الفحوص له».

وتابع: «أخبرت الطبيب في قسم طوارئ المستشفى بأن أخي يشتكي وجود آلام في جسمه، وشعوراً دائماً بالتعب، فطلب إجراء بعض الفحوص والتحاليل له، بعد إعطائه مسكنات للسيطرة على الألم، وقضى أخي يومين في المستشفى حتى استقر وضعه الصحي، لكنني فوجئت بالطبيب يخبرني بأنه يعاني هشاشة حادة في العظام، وتلفاً في الأعصاب بسبب السكري، وارتفاع الضغط والكوليسترول، وقال إنه يحتاج إلى علاج خاص وأدوية وفيتامينات ومتابعة دورية، والمشكلة أن أخي ليس لديه تأمين صحي، لأنه عاطل عن العمل، وأنا عاجز عن الاستمرار في دفع تكاليف علاجه، لتدهور وضعي المالي».

وأضاف: «أخي لم يأخذ أدويته منذ مدة بسبب عدم قدرتي على توفيرها له، وحالته الصحية تتدهور والآلام لا تفارقه».

وشرح أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 7000 درهم، وأنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، وأسرة أخيه المكونة من ثلاثة أفراد، ويُسدّد من راتبه إيجار منزله ومنزل أخيه.

اعتلال الأعصاب السكري

يُعدّ اعتلال الأعصاب السكري تلفاً عصبياً ناتجاً عن ارتفاع مستويات «الغلوكوز» (السكريات) في الدم لمرضى السكري، ومن الممكن أن ينتج عن ذلك تلف لجميع الأعصاب في الجسم، ويُعدّ الأشخاص الذين يعانون ضعف التحكم في مستوى «الغلوكوز»، والمصابون بمرض السكري منذ مدة طويلة، الأكثر عُرضة للإصابة بتلف الأعصاب، خصوصاً المدخنين.

أخو المريض:

