«أبوصالح» يحتاج إلى 45 ألف درهم كلفة أدوية ومتابعات طبية

يعاني المريض (أبوصالح - 75 عاماً) مرض السكري من النوع الأول، وارتفاع الضغط والكوليسترول، وخللاً في عمل الغدة، إضافة إلى نقص الفيتامينات وهشاشة العظام.

وأصيب أخيراً بتلف في الأعصاب الحركية والحسية نتيجة مرض السكري، ويحتاج حالياً إلى علاج وأدوية ومتابعة دورية بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، تبلغ كلفتها 45 ألف درهم، إلا أن إمكانات أخيه المالية (معيله الوحيد) محدودة جداً.

وناشد أخو المريض أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف علاج أخيه، لخوفه من تدهور حالته الصحية.

وأكد تقرير طبي صادر عن المستشفى أن المريض يعاني السكري، واعتلال وتلف الأعصاب، وارتفاع ضغط الدم، وأنه يحتاج إلى علاج وأدوية، إضافة إلى المتابعة المستمرة.

ويروي أخو المريض أن معاناة أخيه مع المرض بدأت بعدما أصيب بمرض السكري النوع الأول الحاد قبل سنوات، لكنه واظب على تناول الأدوية.

وأضاف: «في الفترة الأخيرة عانى آلاماً في الرقبة والكتفين وأسفل الظهر، وصاحبه شعور دائم بالتعب، فتوجهتُ به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لإجراء الفحوص له».

وتابع: «أخبرت الطبيب في قسم طوارئ المستشفى بأن أخي يشتكي وجود آلام في جسمه، وشعوراً دائماً بالتعب، فطلب إجراء بعض الفحوص والتحاليل له، بعد إعطائه مسكنات للسيطرة على الألم، وقضى أخي يومين في المستشفى حتى استقر وضعه الصحي، لكنني فوجئت بالطبيب يخبرني بأنه يعاني هشاشة حادة في العظام، وتلفاً في الأعصاب بسبب السكري، وارتفاع الضغط والكوليسترول، وقال إنه يحتاج إلى علاج خاص وأدوية وفيتامينات ومتابعة دورية، والمشكلة أن أخي غير مؤمن صحياً، لأنه عاطل عن العمل، وأنا عاجز عن الاستمرار في دفع تكاليف علاجه، لتدهور وضعي المالي».

وأضاف: «أخي لم يأخذ أدويته منذ مدة بسبب عدم قدرتي على توفيرها له، وحالته الصحية تتدهور والآلام لا تفارقه».

وشرح أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي براتب 7000 درهم، وأنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من خمسة أفراد، وأسرة أخيه المكونة من ثلاثة أفراد، ويُسدّد من راتبه إيجار منزله ومنزل أخيه.

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، أن يمدّوا له يد المساعدة لتدبير تكاليف علاج (أبوصالح)، وإنقاذ حياته من الخطر.

اعتلال الأعصاب السكري

يُعدّ اعتلال الأعصاب السكري تلفاً عصبياً ناتجاً عن ارتفاع مستويات الغلوكوز (السكريات) في الدم لمرضى السكري.

ومن الممكن أن ينتج عن ذلك تلف لجميع الأعصاب في الجسم، ويُعدّ الأشخاص الذين يعانون ضعف التحكم في مستوى الغلوكوز، والمصابون بمرض السكري منذ مدة طويلة، الأكثر عُرضة للإصابة بتلف الأعصاب، خصوصاً المدخنين.