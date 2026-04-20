«عبدالسلام» يحتاج إلى 46 ألف درهم لعلاج «الصدفية»

يعاني (عبدالسلام - باكستاني – 51 عاماً) مرض الصدفية اللويحية منذ ثلاث سنوات، وتفاقمت حالته الصحية أخيراً بشكل كبير، ما يستدعي البدء الفوري في علاج متخصص عبر حقن تحت الجلد، بكلفة إجمالية تبلغ 46 ألف درهم، إلا أن إمكاناته المالية المتواضعة تمنعه من توفير هذا المبلغ، ووفقاً لتقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فقد حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يشكو حكة شديدة وحرقة في الجلد، مع ظهور بقع حمراء سميكة مغطاة بقشور بيضاء، إضافة إلى جفاف وتشقق في الجلد يصل إلى حد النزيف، خصوصاً في المرفقين والركبتين وفروة الرأس، إلى جانب معاناته آلاماً في المفاصل.

وأظهرت الفحوص والتحاليل إصابته بمرض جلدي مزمن يُعرف بـ«الصدفية اللويحية».

وأشار التقرير إلى أن «المريض يحتاج إلى البدء بشكل عاجل في العلاج باستخدام حقن بيولوجية مخصصة، نظراً إلى التطور الكبير في حالته، ما قد يعرضه لمضاعفات خطرة في حال التأخر بالعلاج».

ويروي (عبدالسلام) لـ«الإمارات اليوم» معاناته قائلاً: «كنت أعاني الصدفية منذ سنوات، وأستخدم كريمات وبعض الأدوية لتخفيف الأعراض، لكن في أبريل الجاري ساءت حالتي كثيراً، وازدادت الحكة والآلام بصورة لا تُحتمل، ولم أعد قادراً على النوم أو ممارسة حياتي بشكل طبيعي».

وأضاف: «توجهت إلى قسم الطوارئ، وبعد الفحوص أخبرني الطبيب أنني أحتاج إلى علاج فوري عبر حقن خاصة، تساعد على تقليل انتشار البقع وتخفيف الحكة».

وأوضح أن «كلفة العلاج تتجاوز 46 ألف درهم، فيما أعمل سائقاً في شركة خاصة براتب 2600 درهم شهرياً، أسدد منه 400 درهم إيجاراً للغرفة التي أعيش فيها مع أصدقاء، وأرسل 1500 درهم لأسرتي في باكستان، المكونة من زوجة وأربعة أطفال، ولا يتبقى لي ما يمكنني من تدبير تكاليف العلاج».

وتابع: «برنامج الدعم قد يتحمل كلفة العلاج لاحقاً، لكن يجب البدء فوراً في أخذ الجرعة الأولى إلى حين صدور الموافقة، وهذا يتطلب وقتاً، بينما حالتي الصحية تتدهور يوماً بعد يوم».

وناشد (عبدالسلام) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير كلفة العلاج، وإنقاذه من معاناة المرض الذي يهدد صحته.

ويُذكر أن «الصدفية اللويحية» مرض جلدي مزمن، غير معدٍ، يظهر على شكل بقع حمراء سميكة مغطاة بقشور بيضاء، ويصاحبه حكة شديدة وجفاف في الجلد يصل إلى التشقق والنزيف.

ويصيب المرض، غالباً، المرفقين والركبتين وفروة الرأس وأسفل الظهر، وقد يتطور في بعض الحالات ليؤثر في المفاصل، مسبباً آلاماً مزمنة.

ويعتمد علاجه على شدة الحالة، ويشمل المراهم الموضعية والعلاج الضوئي، أو الحقن البيولوجية في الحالات المتقدمة.