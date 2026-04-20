فشل رئوي ومشكلات في القلب تهدد حياة «أم ريم»

أصيبت (أم ريم - مصرية - 39 عاماً) بفشل رئوي حاد منذ نحو عامين، استدعى زراعة رئة لها قبل بضعة أشهر، لكن الفشل الرئوي تسبب في ظهور مشكلات صحية عدة لها، منها ارتفاع الضغط والكوليسترول والسكري، إضافة إلى إصابتها بمشكلات في القلب، وهي تحتاج حالياً إلى أدوية لإعادة تأهيل الرئة بعد الزراعة، إضافة إلى أدوية للحد من مضاعفات أمراضها المزمنة، وتبلغ الكلفة الإجمالية لأدويتها 77 ألفاً و800 درهم، وهو مبلغ كبير مقارنة بإمكانات زوجها المالية المحدودة.

وناشد الزوج أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف أدوية زوجته، لخوفه الشديد من تدهور وضعها الصحي، وانتكاسه بعدما أسهمت زراعة الرئة في تحسن حالتها.

وقال إن معاناة زوجته مع المرض، بدأت قبل نحو عامين، إذ تدهورت حالتها الصحية كثيراً بعدما أنجبت توأمين، لافتاً إلى أن الحمل كان مرهقاً، وعانت مشكلات عدة خلال أشهره.

وأضاف أنها أصيبت بعد الولادة بمشكلات صحية مختلفة، وضيق شديد في التنفس، وكانت تشعر بألم مستمر في صدرها، إضافة إلى شعورها بالإرهاق، فتوجه بها إلى إحدى العيادات الخاصة القريبة من المنزل، حيث شخصت حالتها على أنها التهاب فيروسي في الصدر، وأعطاها الطبيب مضادات وبخاخات، وطلب أن ترتاح خلال فترة العلاج.

وقال الزوج: «التزمت زوجتي بنصائح الطبيب، وتحسنت صحتها بفضل انتظامها في أخذ أدوية القلب والضغط والكوليسترول، ولكنها كانت تشعر بألم حاد في الصدر، ولا تستطيع التنفس بشكل طبيعي، فتوجهت بها إلى المستشفى بعد معاناتها ألماً شديداً، وطلب الطبيب في قسم الطوارئ، وضع أجهزة تنفس لها، وإجراء تحاليل وفحوص مخبرية، كما طلب تصوير مكان الألم، وقد أظهرت النتائج أنها مصابة بفشل رئوي حاد، ولابد من إجراء عملية زراعة رئة لها في أسرع وقت ممكن. وطلب منا الذهاب إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لأنهم متخصصون في زراعة الرئة».

وأضاف: «وصلنا إلى المستشفى، وتمت إعادة الفحوص لزوجتي، للتأكد من أنها لا تعاني التليف الرئوي، وأظهرت نتيجة الفحوص إصابتها بالتليف، ما أكد ضرورة زراعة رئة لها، وقد وصف الطبيب بعض الأدوية وأجهزة التنفس لها إلى حين إجراء العملية الجراحية، ولحسن الحظ تكفلت إحدى الجهات الخيرية بتكلفة العملية».

وتابع الزوج أن مرض الفشل الرئوي أدى إلى إصابة زوجته بالعديد من المضاعفات، ومنها إصابتها بمشكلات صحية في القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والكوليسترول. كما أنها احتاجت إلى أدوية خاصة للرئة بعد إجراء عملية الزراعة، والاستمرار على تناول الأدوية لتجنب المضاعفات، لأنها تشكل خطورة كبيرة على حياتها.

وأكمل الزوج أن كلفة أدوية زوجته لعلاج المشكلات الصحية في الرئة والقلب، والضغط وارتفاع الكوليسترول والسكر والمتابعات الدورية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، تبلغ 77 ألفاً و800 درهم.

وقال: «أنا عاجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من هذا المبلغ، حيث إنني المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل في إحدى الجهات براتب 10 آلاف درهم، فيما تتكوّن أسرتي من خمسة أفراد، وليس لدي مصدر آخر للدخل».

وناشد أهل الخير أن يمدوا يد المساعدة له لتدبير تكاليف علاج زوجته.