الطفلة «نايا» تحتاج إلى 14.5 ألف درهم لعلاج تشنجات دماغية

تعاني الطفلة (نايا - هندية - عامان) مرضاً جينياً وراثياً، أدى إلى إصابتها بتشنجات في الدماغ، وتحتاج إلى إبر وأدوية من نوع خاص تُقدر قيمتها بـ14 ألفاً و534 درهماً، لكن ظروف أسرتها المالية لا تسمح بدفع ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاجها، ويناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لهم.

وأفادت تقارير طبية صادرة عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الطفلة تحتاج إلى العلاج في أسرع وقت ممكن حتى لا تتعرض حياتها إلى الخطر.

وروى والد الطفلة قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: «كان خبر حمل زوجتي بالنسبة لي مفرحاً جداً، لأنني انتظرته سنوات عدة، وكانت زوجتي تراجع في إحدى العيادات المتخصصة منذ بداية حملها، وحينما أكملت شهرها التاسع وحان موعد الولادة، أدخلتها مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وجرت الولادة بعملية قيصرية بعدما تعرضت لبعض المضاعفات، وولدت ابنتي وكانت بصحة جيدة، وجميع الفحوص كانت طبيعية».

وأضاف: «عندما بلغت 18 شهراً، لاحظنا أنها كانت تبكي بشدة، ثم بدأت تُصاب بتشنجات، فشعرنا بالخوف، وذهبنا بها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، للاطمئنان على وضعها الصحي».

وتابع: «طلب منّا طبيب الأطفال إجراء فحوص وتحاليل وأشعة على الرأس، إضافة إلى إجراء فحص تحليل وراثي أيضاً، لمعرفة سبب التشنجات، وطلب بقائها في المستشفى لحين ظهور نتائج الفحوص».

واستطرد: «أظهرت نتيجة الفحوص إصابتها بمرض جيني وراثي، أدى إلى إصابتها بتشنجات في الدماغ، وأكد الطبيب أنها تحتاج إلى إبر وأدوية من نوع خاص بقيمة 14 ألفاً و534 درهماً».

وقال: «بعدها شعرت أن أبواب الدنيا أغلقت في وجهي وأن ابنتي لن تكون طبيعية كبقية الأطفال، خصوصاً أنني عاجز عن تدبير تكاليف العلاج».

وأوضح أنه يمر بظروف مالية صعبة، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، ويعيل أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، وراتبه يلبي بالكاد متطلبات حياتهم اليومية.

ويناشد والد (نايا) أهل الخير والجمعيات الخيرية مساعدته في سداد كلفة علاج طفلته، من أجل إنقاذ حياتها من المرض.

والد الطفلة:

• أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4000 درهم، وأعيل أسرة مكونة من 3 أفراد، وراتبي يلبي بالكاد متطلبات حياتهم اليومية.