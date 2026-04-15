«أم محسن» تحتاج إلى 40.7 ألف درهم لعلاج مشكلات صحية في القلب والرئة

تعاني (أم محسن - يمنية - 88 عاماً) مشكلات صحية في القلب والرئة، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، نتيجة إصابتها بمرض السكري منذ ما يزيد على 10 سنوات، وتحتاج الآن إلى أدوية ومتابعات دورية في المستشفى بكُلفة إجمالية تبلغ 40 ألفاً و728 درهماً، إلا أن إمكانات أسرتها المالية تحول دون القدرة على تدبير المبلغ، لذا يناشد ابنها أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون حرصاً على حياة والدته.

وأفاد تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي (صحة)، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة تحتاج إلى الالتزام بالأدوية، واستخدام جهاز التنفس بشكل دائم، حتى لا تكون هناك خطورة على حالتها.

ويروي ابن المريضة قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً إن حالتها الصحية تدهورت كثيراً منذ ما يزيد على 10 سنوات، إذ أُصيبت بدوار مفاجئ، وعدم القدرة على القيام بأي عمل، ما دفعه إلى أخذها لأقرب عيادة، من أجل الاطمئنان عليها.

وأضاف: «أظهرت نتيجة الفحوص الطبية ارتفاعاً في نسبة السكري في الدم، وبناء عليه نصح الطبيب بخطة علاجية للسيطرة على المرض، إضافة إلى نظام غذائي خاص لمرضى السكري».

وتابع: «لم تتوقف معاناتها عند هذا الحد، بل تسبب السكري في إصابتها بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وعلى إثر ذلك دخلت في مشكلات أخرى في القلب والرئة، فضلاً عن شعورها الدائم بضيق التنفس، وعجزها عن ممارسة مهام حياتها أو النوم بشكل طبيعي، ونصح الأطباء بضرورة استخدام جهاز التنفس باستمرار».

وأضاف: «تبلغ كُلفة علاج والدتي والمتابعة الدورية في المستشفى 40 ألفاً و728 درهماً، وأعجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من هذه الكُلفة»، مشيراً إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، إضافة إلى أمه وأبيه، ويعمل بإحدى الجهات الخاصة في أبوظبي براتب 5000 درهم، يدفع جزءاً منه لإيجار المنزل، والبقية تلبي بالكاد متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب، ويناشد أن تمتد لهم أيادي أهل الخير، من أجل مساعدتهم في تدبير كُلفة علاجات والدته والأدوية اللازمة لإنقاذ حياتها.