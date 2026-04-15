متبرعون يسددون 50.5 ألف درهم لعلاج الطفلة سالي من «خلع الورك الولادي»

تكفّل متبرعون بسداد 50 ألفاً و576 درهماً كُلفة العملية الجراحية التي تحتاج إليها الطفلة (سالي - سورية - 18 شهراً)، التي تعاني خلعاً وِلادياً في الورك.

وأعرب والد الطفلة عن بالغ شكره وامتنانه للمتبرعين، مثمناً وقفتهم الإنسانية إلى جانب طفلته، مؤكداً أن هذه المبادرة أدخلت الفرحة على قلوب أفراد الأسرة، بعد معاناة طويلة من القلق والخوف على حالتها الصحية.

وقال إن الأسرة تعيش حالة من السعادة بعد تأمين مبلغ العملية، ما يتيح لطفلته البدء في الإجراءات الطبية اللازمة، مضيفاً أن دعم أهل الخير أعاد الأمل إلى حياتهم، بعد أن كانت حالتها تتدهور يوماً بعد آخر.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، أول من أمس، قصة معاناة الطفلة (سالي)، وعدم قدرة والدها، وهو المعيل الوحيد للأسرة، على تدبير كُلفة علاجها، نتيجة ظروفهم المالية الصعبة.

وقال والد الطفلة لـ«الإمارات اليوم» إن (سالي) الابنة الصغرى بين أربعة أبناء، وُلِدت بعملية قيصرية، العام قبل الماضي، وعانت منذ ولادتها خلعاً خلقياً كاملاً في الورك الأيمن، وخلعاً جزئياً في الورك الأيسر.

وأضاف أنه اصطحبها إلى عدد من المستشفيات الخاصة في أبوظبي، حيث خضعت لفحوص وأشعة وجلسات علاجية استمرت أكثر من ستة أشهر، وشملت استخدام أجهزة طبية مساعدة، ووضع الجبس، لمحاولة إعادة الورك إلى مكانه الطبيعي، إلا أن تلك المحاولات لم تحقق أي تحسن.

وتابع أنه توجه بابنته بعد ذلك إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث أُجريت لها فحوص وأشعة جديدة، وأبلغه الطبيب بأن حالتها تتطلب تدخلاً جراحياً تحت التخدير الكامل لإعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي، ويعقب هذا الإجراء ارتداء بنطال جبسي لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر.

وأضاف الأب أن ارتفاع كُلفة العملية حال دون خضوع طفلته لها، لافتاً إلى عجزه التام عن تدبير المبلغ المطلوب في ظل ظروفه المالية الصعبة. وأكد أن حالتها الصحية تزداد صعوبة يوماً بعد آخر، إذ تعجز عن اللعب أو الحركة كبقية الأطفال في عمرها.

وأشار إلى أن الأسرة تعيش حالة من الحزن المستمر، كلما شاهدت طفلتها تكافح للحركة وتعاني الألم، كونها غير قادرة على الاستمتاع بطفولتها.

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، وأعمل في جهة خاصة براتب يبلغ 4000 درهم شهرياً، أسدد منه 2000 درهم إيجار المسكن، فيما يُذهب المتبقي للرسوم الدراسية ومتطلبات الحياة اليومية، وقد طرقت أبواب جمعيات ومؤسسات خيرية عدة طلباً للمساعدة، لكنني لم أتلقَّ ردّاً، ولا أعرف ماذا أفعل في ظل حاجة طفلتي الماسة إلى العملية».

«خلع الورك الولادي»

«خلع الورك الولادي» خلل في تكوّن مفصل الورك، يؤدي إلى عدم ثبات عظمة الفخذ في مكانها الطبيعي، ما يسبب صعوبة في الحركة، ويستدعي علاجاً مبكراً لتفادي المضاعفات المستقبلية.

