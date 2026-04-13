«سالي» تحتاج إلى 50.5 ألف درهم لعلاج «خلع الورك الولادي»

تعاني الطفلة (سالي - سورية - 18 شهراً) خلعاً وِلادياً في الورك، وتحتاج إلى عملية جراحية عاجلة بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، تبلغ كلفتها 50 ألفاً و576 درهماً، لكن وضع والدها المالي يمنعه من تدبير هذا المبلغ.

وناشد الأب أهل الخير مساعدته على توفير كلفة العلاج لإنقاذ طفلته.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن (سالي) الابنة الصغرى بين أربعة أبناء، وقد وُلدت بعملية قيصرية، العام قبل الماضي، وعانت منذ ولادتها خلعاً خلقياً كاملاً في الورك الأيمن، وخلعاً جزئياً في الورك الأيسر.

وأضاف أنه اصطحبها إلى عدد من المستشفيات الخاصة في أبوظبي، حيث خضعت لفحوص وأشعة وجلسات علاجية استمرت أكثر من ستة أشهر، وشملت استخدام أجهزة طبية مساعدة، ووضع الجبس، لمحاولة إعادة الورك إلى مكانه الطبيعي، إلا أن تلك المحاولات لم تحقق أي تحسن.

وتابع أنه توجه بابنته بعد ذلك إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، حيث أجريت لها فحوص وأشعة جديدة، وأبلغه الطبيب بأن حالتها تتطلب تدخلاً جراحياً تحت التخدير الكامل لإعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي، ويعقب هذا الإجراء ارتداء بنطال جبسي لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر.

وأضاف الأب أن ارتفاع كلفة العملية حال دون خضوع طفلته لها، لافتاً إلى عجزه التام عن تدبير المبلغ المطلوب في ظل ظروفه المالية الصعبة، ومؤكداً أن حالتها الصحية تزداد صعوبة يوماً بعد الآخر، إذ تعجز عن اللعب أو الحركة كبقية الأطفال في عمرها.

وأشار إلى أن الأسرة تعيش حالة من الحزن المستمر، كلما شاهدت طفلتها تكافح للحركة وتعاني الألم، غير قادرة على الاستمتاع بطفولتها.

وقال: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل) وأربعة أبناء، وأعمل في جهة خاصة براتب يبلغ 4000 درهم شهرياً، أسدد منه 2000 درهم إيجار المسكن، فيما يُذهب المتبقي للرسوم الدراسية ومتطلبات الحياة اليومية، وقد طرقت أبواب جمعيات ومؤسسات خيرية عدة طلباً للمساعدة، لكنني لم أتلقَّ ردّاً، ولا أعرف ماذا أفعل في ظل حاجة طفلتي الماسة إلى العملية».

وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تأمين كلفة علاج (سالي).

و«خلع الورك الولادي» خلل في تكوّن مفصل الورك، يؤدي إلى عدم ثبات عظمة الفخذ في مكانها الطبيعي، ما يسبب صعوبة في الحركة، ويستدعي علاجاً مبكراً لتفادي المضاعفات المستقبلية.

