«أبوعابد» يحتاج إلى 474.7 ألف درهم لاستئصال ورم سرطانيّ في اللسان

يعاني (أبوعابد - من جزر القمر - 60 عاماً) ورماً سرطانياً في اللسان منذ ثلاثة أشهر، ويحتاج إلى 474 ألفاً و725 درهماً لإجراء جراحة عاجلة لاستئصال الورم ولبدء العلاج الكيماوي والإشعاعي، إلا أن ظروف أسرته لا تسمح بتوفير المبلغ المطلوب، وتناشد ابنته أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم حتى لا تزداد حالته سوءاً.

وأكدت تقارير طبية، حصلت عليها «الإمارات اليوم» من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي (صحة)، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو يعاني من صعوبة في الأكل والشرب، ومكث عدة أيام تحت الملاحظة الطبية، إلا أنه يحتاج إلى إجراء العملية الجراحية في أسرع وقت ممكن.

وتروي ابنة المريض (أبوعابد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة والدها مع المرض قائلة: «منذ ثلاثة أشهر أصيب والدي بتقرحات مؤلمة في اللسان وصعوبة في النطق، فذهب إلى عيادة خاصة قريبة من منزلنا، وأجرى له الطبيب فحوصاً أولية وشُخّصت حالته على أنها التهابات، وأعطاه الطبيب مضاداً حيوياً وأدوية ومسكنات لتخفيف الألم، وبعدها شعر والدي بتحسن بسيط في صحته».

وتابعت: «بعد أسبوع عادت له التقرحات مرة أخرى مع ألم وتورم شديدين في اللسان، وصعوبة في الكلام وعدم قدرة على الأكل أو الشرب، ما استدعى الذهاب به إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، وبقاءه في المستشفى أياماً عدة تحت الملاحظة الطبية».

وأضافت: «خلال تلك الفترة أُخذت خزعة من الورم وتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة التي بينت إصابة والدي بورم سرطاني في اللسان، وأكد الطبيب ضرورة استئصال هذا الورم والبدء في العلاج الكيماوي والإشعاعي، وهنا شعرت بحزن شديد على حال والدي وضعف إمكاناتنا المالية التي لا تلبي جزءاً ولو بسيطاً من كُلفة العملية الجراحية والعلاج الكيماوي والإشعاعي لوالدي المقدرة بـ474 ألفاً و725 درهماً».

وأوضحت أن زوجها المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ثمانية أفراد، كما أنه يعيل والدها المريض، لافتة إلى أنه يعمل في شركة خاصة براتب 7000 درهم، تذهب لمصروفات حياتهم اليومية مع دفع الإيجار والأقساط الدراسية.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتهم على توفير تكاليف علاج والدها وإنقاذه من المرض «الذي حول حياته إلى جحيم».

سرطان اللسان

أحد أنواع السرطانات التي تصيب خلايا الفم، ويمكن أن يسبب آفات أو أوراماً في اللسان، تنتشر في بعض الأحيان إلى أجزاء أخرى من الجسم، ويصنف من أنواع سرطان الرأس والعنق، ويمكن أن يحدث سرطان اللسان في الجزء الأمامي من اللسان، وهو ما يسمى سرطان اللسان الفموي، أو يمكن أن يحدث في قاعدة اللسان، بالقرب من مكان ارتباطه بأسفل الفم، وهو ما يسمى سرطان الفم والبلعوم.

زوجي المعيل الوحيد لوالدي ولأسرتنا المكونة من 8 أفراد، وراتبه 7000 درهم تذهب لمصروفات حياتنا اليومية، ودفع الإيجار والأقساط الدراسية.