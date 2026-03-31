«أبوساجدة» يحتاج إلى 42 ألف درهم لعلاج أمراض مزمنة       

يعاني (أبوساجدة - باكستاني - 41 عاماً) أمراضاً مزمنة، تتمثّل في السكري وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى إصابته أخيراً بمشكلات صحية في المخ والأعصاب، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وإدخاله إلى قسم الطوارئ في مستشفى (صحة) مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وبعد إجراء الفحوص تبيّن أنه يحتاج إلى علاج منتظم، ومتابعات طبية مستمرة في المستشفى، بكُلفة تبلغ 42 ألف درهم، وهو مبلغ يفوق إمكاناته المالية.

وناشدت زوجة المريض أهل الخير لمساعدتهم على تدبير كُلفة علاج زوجها، لخوفها الشديد من تعرض حياته للخطر.

وأشارت التقارير الطبية، التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، إلى أن «المريض أُدخل إلى المستشفى مرات عدة، إثر معاناته اضطرابات نفسية وسلوكية، وتم تحويله إلى قسم المخ والأعصاب لمتابعة حالته، قبل أن يتبيّن أنه يحتاج إلى متابعات طبية في قسم المخ والأعصاب».

وأكّدت التقارير أن كُلفة علاجه تبلغ 42 ألف درهم، لافتة إلى عدم وجود تأمين صحي لديه.

وتروي (أم ساجدة)، أن معاناة زوجها بدأت قبل سنوات قليلة، وتحديداً بعد إصابته بمرض السكري، حيث فقد وزنه، ولم يعد قادراً على الأكل والشرب بصورة طبيعية، فتوجهت به إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لأنه قريب من منزلهما، وبعد إجراء الفحوص الطبية تبيّن أنه يعاني ارتفاعاً في السكري والضغط، وتم إعطاؤه العلاج اللازم، وشدد الطبيب على ضرورة انتظامه في المراجعات الطبية دورياً، واتباع نظام غذائي صحي وممارسة رياضة المشي.

وأضافت (أم ساجدة): «التزم زوجي بتعليمات الطبيب، لكن والده توفي قبل أشهر قليلة بسبب مرض السرطان، وسيطر الحزن على زوجي، إلى أن لاحظت تغيّراً في سلوكه، إذ بدأ يتصرف فجأة بعصبية شديدة، وغلب على طباعه التوتر والتقلب الحاد في المزاج، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى (صحة) مدينة الشيخ شخبوط الطبية، حيث خضع لفحوص عدة، وتم تحويله إلى قسم المخ والأعصاب في المستشفى، وهناك أكّد الطبيب حاجته إلى متابعة وعلاج للحالة الصحية والنفسية، إضافة إلى أدوية الأمراض المزمنة التي يعانيها».

وتابعت الزوجة أن كُلفة أدوية علاج زوجها في المستشفى تبلغ 42 ألف درهم، لافتة إلى عجزها عن تدبير المبلغ، بسبب تدهور وضعها المالي، وعدم وجود تأمين صحي لدى زوجها يغطي كُلفة علاجه.

وشرحت أن (أبوساجدة) كان المعيل الوحيد لأسرتهما، التي تتكون من ثلاثة أفراد، قبل أن تقرّر جهة عمله إنهاء خدماته بسبب المرض.

وقالت إن شقيق زوجها يقدم لهم حالياً مساعدة مالية، لتغطية متطلبات الحياة اليومية، مضيفة أن زوجها في أشد الحاجة إلى استكمال العلاج، والانتظام في المتابعات الطبية، لكنها عاجزة عن توفير المبلغ المطلوب في ظل ظروف زوجها الحالية، وعدم وجود مصدر دخل لهم.

وناشدت أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لمساعدتها على تدبير كُلفة علاج زوجها، وإنقاذ حياته من المضاعفات الصحية الخطرة التي قد يتعرض لها في حال تأخره عن تلقي العلاج اللازم.