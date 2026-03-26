متبرعة تتكفل بسداد 68 ألف درهم لعلاج الطفل «نادر»

تكفلت متبرعة بسداد 68 ألفاً و40 درهماً كلفة علاج الطفل (نادر)، الذي يعاني مرض «كرون».

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرعة وإدارة الخدمة الاجتماعية بمستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، لتحويل قيمة التبرع إلى حساب المريض.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 23 مارس الجاري، قصة معاناة الطفل وعدم قدرة أسرته على استكمال علاجه.

وأعرب والد الطفل عن سعادته وشكره العميق للمتبرعة، مؤكداً أن وقفتها الإنسانية خففت عن أسرته عبئاً كبيراً، ومنحت ابنه فرصة لاستكمال العلاج.

وكان الأب روى لـ«الإمارات اليوم» تفاصيل معاناة ابنه، مشيراً إلى أن حالته الصحية بدأت بالتدهور في سبتمبر 2022، عندما توقف فجأة عن تناول الطعام، وظهرت عليه علامات الضعف الشديد، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، حيث خضع لفحوص وتحاليل طبية، وتلقى محاليل وعلاجاً داعماً.

وأضاف: «بعد أسبوعين ساءت حالته بشكل أكبر، وبدأ يعاني آلاماً حادة في البطن، وعدم القدرة على الأكل»، لافتاً إلى أن الأدوية لم تُحدث تحسناً يُذكر.

وتابع: «تم نقله إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة، تبينت إصابته بالتهاب حاد في الأمعاء نتيجة مرض (كرون)، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً لاستئصال جزء من الأمعاء المتضررة، لإنقاذ حياته».

وأشار إلى أن التأمين الصحي تكفل سابقاً بكلفة العملية الجراحية وجزء من العلاج، بينما أسهمت جمعيات خيرية في تغطية بقية النفقات، إلا أن الأسرة لم تتمكن من مواصلة العلاج خلال العام الجاري.

وأوضح أن ابنه احتاج إلى حقن طبية خاصة للسيطرة على المرض، لمدة عام كامل، بكلفة إجمالية تبلغ 68 ألفاً و40 درهماً.

وبيّن أن زوجته هي المعيل الوحيد للأسرة وتتقاضى 7500 درهم، في حين أنه عاطل عن العمل منذ عام 2017، بعد فقد وظيفته نتيجة إعادة هيكلة الشركة، مؤكداً أن دخل الأسرة بالكاد يغطي متطلبات الحياة اليومية.